***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
22.02.2021 16:01
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve konu" başlıklı 3'üncü maddesine yenilenebilir enerji faaliyetlerine ilişkin 16.fıkranın eklenmesine ve esas sözleşmenin ekli tadil tasarısına uygun olarak değişitirilmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911390
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|ORMA
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|BRYAT
|549,30
|204.951.720
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|VAKKO
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|SASA
|40,34
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|BALAT
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|839.965
|% -10,00
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|27,46
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|RODRG
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|% -9,96
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|DIRIT
|8,91
|833.130
|% -9,91
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|SASA
|40,34
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|% -10,00
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|KOZAL
|138,80
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|% -4,21
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|THYAO
|12,58
|1.737.490.143
|% 2,28
|
|VAKBN
|4,72
|1.399.465.511
|% -1,67
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|KARSN
|5,58
|1.141.051.383
|% 7,10
|
|TSKB
|1,78
|560.015.986
|% 2,30
|
|VAKBN
|4,72
|1.399.465.511
|% -1,67
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|KARSN
|5,58
|1.141.051.383
|% 7,10
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|EKGYO
|2,45
|435.615.202
|% 0,41
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|ODAS
|4,14
|705.918.040
|% 3,50
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|17:16
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,0663
|7,0693
|% 1,26
|
|Euro
|8,5830
|8,5878
|% 1,47
|
|Sterlin
|9,8606
|9,9100
|% 1,15
|
|Frank
|7,8305
|7,8776
|% 0,98
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|Riyal
|1,8735
|1,8829
|% 0,96
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|17:16
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.796
|1.797
|14,40
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|Altın Gr.
|407
|407
|7,37
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|Cumhuriyet
|2.705
|2.745
|48,00
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|Tam
|2.695
|2.763
|51,34
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|Yarım
|1.303
|1.337
|24,84
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|Çeyrek
|653
|668
|12,42
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|Gümüş.Ons
|27,41
|27,44
|0,23
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|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,12
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|B. Petrol
|63,12
|63,12
|0,98
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