***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
22.02.2021 16:02
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinde belirtilen 100.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2016 yılı sonunda dolduğundan, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 - 2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin ve esas sözleşmenin ekli tadil tasarısına uygun olarak değişitirilmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911392
BIST
17:171.553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,76
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.550
17:177,0694
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0880
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0694
En Düşük
6,9534
17:178,5890
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1252
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
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8,5890
En Düşük
8,4299
17:17407,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 7,49
|Açılış
|: 407,51
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
409,37
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler17:17
|DERIM
|12,76
|29.954.315
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|BRYAT
|549,30
|204.944.579
|% 9,99
|
|LINK
|42,70
|63.618.238
|% 9,99
|
|VAKKO
|7,38
|54.620.253
|% 9,99
|
|SASA
|40,34
|2.224.938.175
|% -10,00
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|HEKTS
|31,38
|823.578.449
|% -9,98
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|SASA
|40,34
|2.224.938.175
|% -10,00
|
|KOZAL
|139,30
|1.958.682.128
|% -3,86
|
|THYAO
|12,60
|1.726.531.414
|% 2,44
|
|VAKBN
|4,77
|1.328.816.556
|% -0,63
|
|KARSN
|5,57
|1.058.048.671
|% 6,91
|
|TSKB
|1,80
|549.638.835
|% 3,45
|
|VAKBN
|4,77
|1.328.816.556
|% -0,63
|
|KARSN
|5,57
|1.058.048.671
|% 6,91
|
|EKGYO
|2,45
|429.771.954
|% 0,41
|
|ODAS
|4,14
|685.922.219
|% 3,50
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0674
|7,0694
|% 1,26
|
|Euro
|8,5834
|8,5890
|% 1,48
|
|Sterlin
|9,8582
|9,9076
|% 1,12
|
|Frank
|7,8276
|7,8748
|% 0,95
|
|Riyal
|1,8731
|1,8825
|% 0,94
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|14,30
|
|Altın Gr.
|407
|407
|6,90
|
|Cumhuriyet
|2.705
|2.745
|48,00
|
|Tam
|2.693
|2.761
|48,86
|
|Yarım
|1.301
|1.335
|23,64
|
|Çeyrek
|653
|668
|11,82
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,44
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,11
|
|B. Petrol
|63,01
|63,01
|0,87
|
Seans Raporu
17:17
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17:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 62 kaybederek (% -0.72 ) 1, 611
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17:29
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, VAKBN, KARSN
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17:29XU100
Endeks 1, 554 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 41 altında . İşlem hacmi 29, 034.00 milyon TL de
-
17:29IZMDC
Yüzde -9.76 oranında düşüşle 3.33 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 303, 891 adet işlem
-
17:28YUNSA
Yüzde -6.76 oranında düşüşle 18.89 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 975, 372 adet işlem