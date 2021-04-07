***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
07.04.2021 17:57
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinde belirtilen 100.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2016 yılı sonunda dolduğundan, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin değiştirilmesi konusu 25.03.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızda görüşülüp onaylanmıştı. Söz konusu esas sözleşme tadili 07.04.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924423
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|33,88
|177.667
|% 10,00
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|IDGYO
|10,34
|4.123.026
|% 10,00
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|CEOEM
|6,60
|91.830.928
|% 10,00
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|YYAPI
|1,87
|68.901.057
|% 10,00
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|FRIGO
|47,14
|33.353.649
|% 9,99
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|IZFAS
|10,53
|53.796.782
|% -10,00
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|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
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|TRILC
|53,25
|40.860.406
|% -9,97
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|UTPYA
|24,24
|3.586.090
|% -9,96
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|CASA
|102,50
|3.931.001
|% -9,53
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|GARAN
|6,84
|1.154.805.067
|% 0,74
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|EKGYO
|1,97
|1.125.961.034
|% 2,60
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|BJKAS
|9,25
|969.096.699
|% 1,65
|
|JANTS
|901,40
|950.828.894
|% 1,44
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|THYAO
|12,85
|881.633.567
|% 0,71
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|EKGYO
|1,97
|1.125.961.034
|% 2,60
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|YKBNK
|2,20
|474.521.710
|% 0,92
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|GARAN
|6,84
|1.154.805.067
|% 0,74
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|TSKB
|1,41
|212.746.930
|% 2,17
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|IHLAS
|0,70
|92.383.043
|% -1,41
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|8,1563
|8,1602
|% 0,39
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|Euro
|9,6918
|9,7119
|% 0,43
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|Sterlin
|11,1834
|11,2395
|% -0,26
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|Frank
|8,7609
|8,8137
|% 0,64
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|Riyal
|2,1700
|2,1809
|% 0,35
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|18:05
|Alış
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|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-2,38
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|Altın Gr.
|456
|457
|0,50
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|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
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|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
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|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
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|Çeyrek
|731
|748
|3,77
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|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,02
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|B. Petrol
|61,66
|61,66
|-1,08
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