***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
07.04.2021 17:57
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve konu" başlıklı 3'üncü maddesine yenilenebilir enerji faaliyetlerine ilişkin 16.fıkranın eklenmesi konusu 25.03.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızda görüşülüp onaylanmıştı. Söz konusu esas sözleşme tadili 07.04.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924425
BIST
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|MTRKS
|33,88
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|IDGYO
|10,34
|4.123.026
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|CEOEM
|6,60
|91.830.928
|% 10,00
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|YYAPI
|1,87
|68.901.057
|% 10,00
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|FRIGO
|47,14
|33.353.649
|% 9,99
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|IZFAS
|10,53
|53.796.782
|% -10,00
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|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
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|TRILC
|53,25
|40.860.406
|% -9,97
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|UTPYA
|24,24
|3.586.090
|% -9,96
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|CASA
|102,50
|3.931.001
|% -9,53
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|GARAN
|6,84
|1.154.805.067
|% 0,74
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|EKGYO
|1,97
|1.125.961.034
|% 2,60
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|BJKAS
|9,25
|969.096.699
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|JANTS
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|950.828.894
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|THYAO
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|881.633.567
|% 0,71
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|EKGYO
|1,97
|1.125.961.034
|% 2,60
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|YKBNK
|2,20
|474.521.710
|% 0,92
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|GARAN
|6,84
|1.154.805.067
|% 0,74
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|TSKB
|1,41
|212.746.930
|% 2,17
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|IHLAS
|0,70
|92.383.043
|% -1,41
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|8,1583
|8,1642
|% 0,44
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|Euro
|9,6963
|9,7179
|% 0,49
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|Sterlin
|11,1653
|11,2213
|% -0,42
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|Frank
|8,7433
|8,7959
|% 0,44
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|Riyal
|2,1664
|2,1772
|% 0,18
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|18:05
|Alış
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|Altın Ons
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|1.742
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|Altın Gr.
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|457
|0,48
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|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
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|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
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|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
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|Çeyrek
|731
|748
|3,77
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|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,03
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|Gümüş Gr.
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|6,61
|0,02
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