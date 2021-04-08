***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 08.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 32.000.000-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle %212,50000 oranında ve bedelsiz olarak olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle 100.000.000-TL'ye çıkarılmasına söz konusu bedelsiz sermaye artışına ilişkin Ek'te yer alan Şirket Esas Sözleşmesi'nin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6'ncı maddesinin tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924716BIST