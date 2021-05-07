***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
07.05.2021 13:39
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 32.000.000-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle %212,50000 oranında ve bedelsiz olarak olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle 100.000.000-TL'ye çıkarılmasına söz konusu bedelsiz sermaye artışına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6'ncı maddesinin ekte yer alan tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi amacıyla SPK onayı almak üzere gerekli başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935215
BIST
13:491.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,07
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.431
13:498,2802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0106
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3017
En Düşük
8,2445
13:4910,0045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0410
En Düşük
9,9609
13:49484,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,88
|Açılış
|: 484,45
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,95
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler13:49
|IHGZT
|1,43
|7.156.498
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|893.288
|% 10,00
|
|AYCES
|80,65
|1.479.973
|% 9,73
|
|TGSAS
|13,82
|3.683.721
|% 9,60
|
|IDEAS
|74,40
|1.311.303
|% 9,57
|
|VAKFN
|15,54
|4.795.473
|% -9,97
|
|ORMA
|32,50
|345.055
|% -8,45
|
|ITTFH
|1,92
|63.227.195
|% -7,69
|
|AKSA
|16,06
|65.580.017
|% -6,46
|
|AYEN
|6,58
|73.248.732
|% -5,60
|
|PETKM
|6,55
|4.030.435.112
|% -5,07
|
|KOZAL
|128,90
|1.249.050.486
|% 5,22
|
|GARAN
|7,60
|920.813.193
|% 2,84
|
|KRDMD
|8,28
|731.161.312
|% 0,00
|
|TUPRS
|95,75
|650.622.448
|% 4,42
|
|PETKM
|6,55
|4.030.435.112
|% -5,07
|
|TSKB
|1,30
|319.132.100
|% 4,84
|
|YKBNK
|2,12
|388.010.870
|% 1,92
|
|SKBNK
|1,17
|145.536.695
|% 1,74
|
|GARAN
|7,60
|920.813.193
|% 2,84
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2776
|8,2802
|% 0,13
|
|Euro
|9,9983
|10,0045
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,4861
|11,5437
|% 0,29
|
|Frank
|9,0740
|9,1286
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2005
|2,2115
|% 0,11
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|5,85
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,93
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,36
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,03
|
|B. Petrol
|68,21
|68,21
|0,12
|