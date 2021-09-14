***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
14.09.2021 21:53
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/08/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
EVET
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Brightstar Telekomünikasyon Dağıtım Limited Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Akıllı telefonlar ve aksesuar ürünleri başta olmak üzere tüm telekomünikasyon ürün ve hizmetlerinin Türkiye'de dağıtımı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.580.700 Pay Adedi karşılığı 39.517.500 Türk Lirası
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
İşlemin tamamlanması, resmi kurumlardan gerekli tüm yasal izinlerin alınması ve sözleşme ile belirlenen diğer rutin "Kapanış Ön Koşulları"nın gerçekleşmesi şartlarına bağlı olup, satış ve devrin hukuken gerçekleşeceği "Kapanış" tarihinde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır.
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
39.517.500 Türk Lirası
Beher Payın Alış Fiyatı
22,14 Amerikan Doları
Toplam Tutar
35.000.000 Amerikan Doları
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
14,75 (25.08.2021 tarihinde geçerli olan TCMB Döviz Alış Kuru kullanılmıştır).
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
5,77 (25.08.2021 tarihinde geçerli olan TCMB Döviz Alış Kuru kullanılmıştır).
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimizin 2020 yılında elde etmiş olduğu esas faaliyet karlılık oranından daha yüksek bir esas faaliyet karlılık oranına sahip olan Brightstar Türkiye'nin Arena Grubu'na dahil olmasının yüksek karlılık oranlarının yanı sıra yaratacağı yeni iş geliştirme fırsatları, ölçek ekonomisi, maliyet avantajları ve operasyonel sinerjiler ile şirketimizin daha karlı ve sürdürülebilir büyümesine önemli miktarda katkı yapacağını öngörmekteyiz.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
LIKEWIZE CORP., BRIGHTSTAR VENTURE LLC
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
YOKTUR
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
10/09/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yasal zorunluluk bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
İşbu açıklama, 13.09.2021 tarihinde yapmış olduğumuz duyurumuzun KAP düzenlemeleri çerçevesinde "Finansal Duran Varlık Edinimi" şablonu kullanılarak tekrardan yapılmasıdır.
4 Mayıs 2021 tarihindeki KAP açıklamamızda duyurulmuş olan Şirketimiz ile Likewize Corporation (önceki ünvanı ile Brightstar Corporation) arasında gerçekleştirilen satın alma görüşmeleri neticesinde, Brightstar Telekomünikasyon Dağıtım Ltd. Şti.'nin (Brightstar Türkiye) hisselerinin %100'ünün Şirketimiz tarafından satın alınmasına ilişkin Satın Alma Sözleşmesi 10 Eylül 2021 tarihinde imzalanmıştır.
Hisse devirleri, Rekabet Kurulu onayı dahil gerekli yasal süreçlerin tamamlanması ve Satın Alma Sözleşmesinde yer alan koşulların karşılıklı olarak yerine getirilmesini takiben tamamlanacaktır. Anlaşma gereği Şirketimiz Brightstar Türkiye'nin hisselerinin %100'ünün satın alma bedeli olarak 35 milyon Amerikan Doları nakit ödeme yapacaktır.
2009 yılında akıllı telefonlar ve aksesuar ürünleri başta olmak üzere tüm telekomünikasyon ürün ve hizmetlerinin Türkiye'de dağıtımı amacı ile kurulmuş olan Brightstar Türkiye aynı yıl Vodafone Dağıtım Servis ve İçerik Hizmetleri A.Ş. (Vodafone) ile tüm telekomünikasyon ürünlerinin Vodafone satış noktalarına ve iş ortaklarına dağıtılması konusunda dağıtıcılık anlaşması imzalamıştır. Hali hazırda yürürlükte olan bu anlaşmanın mevcut koşullar ile ortaklık değişimi sonrasında da devamına ilişkin olarak Vodafone ile gerekli mutabakat sağlanmıştır.
Apple, Samsung, Oppo, Xiaomi, Huawei, Lenovo, Honor, Tecno, Harman Kardon, JBL, Sennheiser gibi akıllı telefon ve yeni nesil aksesuar ürünlerinin Vodafone satış noktaları başta olmak üzere tüm akıllı telefon satış kanallarında katma değerli dağıtımını gerçekleştirmekte olan Brightstar Türkiye, satın almanın tamamlanması sonrasında bu ürünlere ilave olarak Şirketimiz portföyünde bulunan bilgisayar ve diğer bilgi teknolojileri ürünlerini kendi satış kanalları üzerinden dağıtmaya da başlayacaktır.
Şirketimiz son yıllarda stratejik olarak dijital dönüşümü destekleyen teknolojilere yatırım yapmakta ve başta Finansal Teknolojiler (Paynet), Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Bulut Servisleri Platformu, IoT ve Otomasyon Teknolojileri gibi müşterilerimizin Dijital Dönüşüm süreçlerine katkı sağlayan alanlarda büyümektedir. Dijital teknolojilere yaptığımız yatırımların bir devamı olan bu satın almamız ile Arena ve Brightstar Türkiye'nin mevcut teknoloji gücü ve tecrübesini Vodafone Türkiye 5G hizmetleri ile genişletmek ve müşterilerimizin uçtan uca tüm dijitalleşme ihtiyaçlarına cevap verebileceğimiz öncü bir dijitalleştirme platformu oluşturmak amacındayız.
Brightstar Türkiye 2020 yılında 2 milyar 400 milyon TL (342 milyon Amerikan Doları) net satış hasılatı gerçekleştirmiştir.
Şirketimizin 2020 yılında elde etmiş olduğu esas faaliyet karlılık oranından daha yüksek bir esas faaliyet karlılık oranına sahip olan Brightstar Türkiye'nin Arena Grubu'na dahil olmasının yüksek karlılık oranlarının yanı sıra yaratacağı yeni iş geliştirme fırsatları, ölçek ekonomisi, maliyet avantajları ve operasyonel sinerjiler ile şirketimizin daha karlı ve sürdürülebilir büyümesine önemli miktarda katkı yapacağını öngörmekteyiz.
Sürece ilişkin olarak gelişmeler hakkında kamuoyu tarafımızca bilgilendirilecektir.
Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963840
BIST