***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler32.000.000 291.967 -1.557.584 -1.557.584 258.128.919 256.571.335 -12.447.289 -12.447.289 9.628.221 81.757.694 705.048 82.462.742 368.506.976 -218.737 368.288.239Transferler705.048 -705.048Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27.427 34.937.356 34.937.356 -1.871.400 -1.871.400 8.801.326 8.801.326 41.894.709 -264.783 41.629.926Dönem Karı (Zararı)8.801.326 8.801.326 8.801.326 -269.282 8.532.044Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27.427 34.937.356 34.937.356 -1.871.400 -1.871.400 33.093.383 4.499 33.097.882Dönem Sonu Bakiyeler32.000.000 319.394 -1.557.584 -1.557.584 293.066.275 291.508.691 -14.318.689 -14.318.689 9.628.221 82.462.742 8.801.326 91.264.068 410.401.685 -483.520 409.918.165Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler32.000.000 329.667 -1.557.584 -1.557.584 308.738.215 307.180.631 -16.935.510 -16.935.510 9.628.221 82.462.742 30.785.653 113.248.395 445.451.404 -800.089 444.651.315Transferler1.047.812 29.737.841 -30.785.653 -1.047.812Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)50.059 72.312.433 72.312.433 -13.204.381 -13.204.381 26.960.509 26.960.509 86.118.620 86.118.620Dönem Karı (Zararı)26.960.509 26.960.509 26.960.509 26.960.509Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)50.059 72.312.433 72.312.433 -13.204.381 -13.204.381 59.158.111 59.158.111Kar Payları-12.078.120 -12.078.120 -12.078.120 -12.078.120Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-800.089 -800.089 -800.089 800.089 0Dönem Sonu Bakiyeler32.000.000 379.726 -1.557.584 -1.557.584 381.050.648 379.493.064 -30.139.891 -30.139.891 10.676.033 99.322.374 26.960.509 126.282.883 518.691.815 518.691.815Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.380.367 -3.372.949Dönem Karı (Zararı)26.960.509 8.532.044Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler41.928.150 25.870.021Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 4.920.453 3.763.254Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-4.026.578 4.889.278Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -585.618 852.462Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -3.440.960 4.036.816Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-438.615 848.332Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-438.615 848.332Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 22.603.401 16.283.816Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19.072.829 379.511Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-203.340 -294.170İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-78.088.398 -39.407.331Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler202.258.261 222.081.157Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-53.812.715 -76.842.657Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)697.416 -23.472.638Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-173.840.700 -83.231.443İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-173.840.700 -83.231.443Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.246.289 723.579Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.457.430 -6.350.534İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.457.430 -6.350.534Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-41.557.443 -47.183.098İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.129.498 -25.131.697Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-7.501.246 -25.332.880Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)371.748 201.183Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-9.199.739 -5.005.266Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-285.685 -572.252Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.488.703 -64.047Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-6.406.240 2.268.616YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.241.496 -467.562Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.375.740 -3.414.452Alınan Faiz3.617.236 2.946.890FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI123.860.075 8.307.468Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri165.144.028 30.384.448Kredilerden Nakit Girişleri165.144.028 30.384.448Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.864.585 -3.558.781Ödenen Temettüler-12.078.120 0Ödenen Faiz-25.341.248 -18.518.199YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)105.721.204 4.466.957Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi13.342.363 9.091.015NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)119.063.567 13.557.972DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ136.729.168 49.951.700DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 255.792.735 63.509.672Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 255.792.735 136.729.168Ticari Alacaklar616.544.372 719.315.928İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 616.544.372 719.315.928Diğer Alacaklar91.989 38.946İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 91.989 38.946Türev Araçlar18.922.087 10.381.676Stoklar7 365.005.286 264.347.004Peşin Ödenmiş Giderler8 8.745.542 8.232.625Diğer Dönen Varlıklar9 15.455.233 12.620.961ARA TOPLAM1.280.557.244 1.151.666.308TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.280.557.244 1.151.666.308DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar11.486.706 11.002.988İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 11.486.706 11.002.988Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 12.502.198 0Maddi Duran Varlıklar4.373.669 3.084.534Kullanım Hakkı Varlıkları24.696.911 18.596.181Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.541.747 2.234.193Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.541.747 2.234.193Ertelenmiş Vergi Varlığı87.929 5.650.790TOPLAM DURAN VARLIKLAR55.689.160 40.568.686TOPLAM VARLIKLAR1.336.246.404 1.192.234.994KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar351.760.718 153.449.195İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar351.760.718 153.449.195Banka Kredileri4 347.953.173 149.728.046Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 3.807.545 3.721.149Ticari Borçlar401.097.546 507.749.799İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 401.097.546 507.749.799Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.757.491 2.669.486Diğer Borçlar6.433.339 8.758.021İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 6.433.339 8.758.021Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 18.101.535 53.851.277Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14.536.853 1.275.393Kısa Vadeli Karşılıklar152.541 397.295Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar152.541 397.295ARA TOPLAM793.840.023 728.150.466TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER793.840.023 728.150.466UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18.257.795 14.295.997İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18.257.795 14.295.997Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 18.257.795 14.295.997Uzun Vadeli Karşılıklar5.456.771 5.137.216Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.456.771 5.137.216TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.714.566 19.433.213TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER817.554.589 747.583.679ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar518.691.815 445.451.404Ödenmiş Sermaye32.000.000 32.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)379.726 329.667Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)379.493.064 307.180.631Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.557.584 -1.557.584Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.557.584 -1.557.584Yabancı Para Çevrim Farkları381.050.648 308.738.215Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-30.139.891 -16.935.510Yabancı Para Çevrim Farkları-30.139.891 -16.935.510Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.676.033 9.628.221Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları99.322.374 82.462.742Net Dönem Karı veya Zararı26.960.509 30.785.653Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 -800.089TOPLAM ÖZKAYNAKLAR518.691.815 444.651.315TOPLAM KAYNAKLAR1.336.246.404 1.192.234.994Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 2.203.555.158 1.277.822.737 1.109.569.503 604.313.527Satışların Maliyeti12 -2.102.592.259 -1.207.411.386 -1.057.837.085 -569.341.814TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)100.962.899 70.411.351 51.732.418 34.971.713BRÜT KAR (ZARAR)100.962.899 70.411.351 51.732.418 34.971.713Genel Yönetim Giderleri13, 14 -22.573.500 -24.359.773 -11.002.167 -12.332.393Pazarlama Giderleri13, 14 -19.475.709 -21.307.632 -8.942.157 -10.185.069Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12.097.387 157.255 6.707.905 357.387Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.577.678 0 -641.480 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)68.433.399 24.901.201 37.854.519 12.811.638FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)68.433.399 24.901.201 37.854.519 12.811.638Finansman Gelirleri15 3.820.576 3.241.060 2.292.131 2.103.772Finansman Giderleri15 -26.220.637 -19.230.706 -14.250.284 -12.079.297SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)46.033.338 8.911.555 25.896.366 2.836.113Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-19.072.829 -379.511 -11.177.185 464.722Dönem Vergi (Gideri) Geliri-13.370.009 -2.306.140 -10.390.432 -2.273.780Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-5.702.820 1.926.629 -786.753 2.738.502SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)26.960.509 8.532.044 14.719.181 3.300.835DÖNEM KARI (ZARARI)26.960.509 8.532.044 14.719.181 3.300.835Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -269.282 0 -119.919Ana Ortaklık Payları26.960.509 8.801.326 14.719.181 3.420.754Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,84251590 0,26662637 0,45997440 0,10315109Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar72.312.433 34.937.356 26.663.484 9.080.231Yabancı Para Çevrim Farkları72.312.433 34.937.356 26.663.484 9.080.231Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-13.154.322 -1.839.474 -7.759.813 -685.302Yabancı Para Çevrim Farkları-13.154.322 -1.839.474 -7.759.813 -685.302Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-13.154.322 -1.839.474 -7.759.813 -685.302DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)59.158.111 33.097.882 18.903.671 8.394.929TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)86.118.620 41.629.926 33.622.852 11.695.764Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -264.783 0 -119.919Ana Ortaklık Payları86.118.620 41.894.709 33.622.852 11.815.683http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865515BIST