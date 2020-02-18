***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 18.02.2020Genel Kurul Tarihi 20.03.2020Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe EYÜPAdres Merkez Mahallesi - Göktürk Caddesi No:4 - 34077 Göktürk - Eyüp - İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Divan Heyetinin teşkili için seçim yapılması.2 - Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi.3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.4 - Şirketin 2019 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki.5 - Bağışlara ilişkin ana sözleşme değişikliğinin genel kurul onayına sunulması.6 - Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın genel kurul onayına sunulması ve 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hususunda bilgi verilmesi.7 - 2020 yılında yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.8 - 2019 yılı karının tahsis şekli ve zamanı hakkında karar alınması ve gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve kabulüne ilişkin oya sunulması.9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı resmi gazetede yayınlanan" II-17.1sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 12. Maddesi uyarınca Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması.10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2019 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi.12 - 2019 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibra edilmeleri.13 - Görev süreleri dolmuş bulunan Denetçinin yerine seçim yapılması, görev sürelerinin ve ödenecek ücretin tespiti konusunda müzakere ve karar verilmesi.14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Genel Kurul'a bilgi verilmesi.15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi.16 - Boşalan yönetim kurulu üyeliğine yönetim kurulunun 2020/04 sayılı kararı ile TTK'nun 363'ncü maddesi çerçevesinde yapılan atamanın genel kurul onayına sunulması ve yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin tespit edilmesi.17 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Arena Bilgisayar Genel Kurul İlanı - 20.03.2020.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarYönetim Kurulumuz, 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Mart 2020 Cuma günü saat 10.30'da Şirket merkezimiz Merkez Mah. Göktürk Cad. No:4 34077 Göktürk-Eyüp-İstanbul adresinde yapılmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819951BIST