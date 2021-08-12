***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, bağımsız kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating tarafından değerlendirilmiştir.Şirketimizin 30.06.2021 mali tabloları da dikkate alınarak uzun vadeli ulusal notu AA- (stabil görünüm) ve kısa vadeli ulusal notu A-1+ (stabil görünüm) olarak açıklanmıştır.Özet rapora bu bildirimin ekinde yer verilmekte olup pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957593BIST