***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
12.08.2021 16:06
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, bağımsız kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating tarafından değerlendirilmiştir.
Şirketimizin 30.06.2021 mali tabloları da dikkate alınarak uzun vadeli ulusal notu AA- (stabil görünüm) ve kısa vadeli ulusal notu A-1+ (stabil görünüm) olarak açıklanmıştır.
Özet rapora bu bildirimin ekinde yer verilmekte olup pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957593
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
18:058,5296
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0112
|Açılış
|: 8,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
18:0510,0762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0129
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,1075
En Düşük
10,0035
18:05487,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,70
|Açılış
|: 487,06
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
488,30
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|16,94
|462.737
|% 10,00
|
|VKING
|7,60
|4.478.462
|% 9,99
|
|SUMAS
|81,00
|1.223.932
|% 9,98
|
|ISKPL
|41,70
|83.921.988
|% 9,97
|
|IZFAS
|6,20
|5.705.150
|% 9,93
|
|IDGYO
|2,95
|14.133.009
|% -9,79
|
|EDATA
|15,56
|14.594.978
|% -7,66
|
|YBTAS
|11.113,40
|55.951
|% -6,61
|
|MARKA
|5,20
|12.782.194
|% -6,47
|
|SNKRN
|27,98
|525.436
|% -5,73
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TUPRS
|100,60
|684.178.334
|% 2,34
|
|THYAO
|12,42
|544.852.925
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,49
|366.653.534
|% -0,80
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TSKB
|1,32
|97.807.788
|% 1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5271
|8,5296
|% -0,13
|
|Euro
|10,0651
|10,0762
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,7880
|11,8471
|% 0,24
|
|Frank
|9,2742
|9,3300
|% 0,68
|
|Riyal
|2,2666
|2,2779
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|24,11
|
|Altın Gr.
|487
|487
|5,90
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|27,00
|
|Tam
|3.219
|3.302
|30,94
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,96
|
|Çeyrek
|780
|799
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,14
|
|B. Petrol
|70,52
|70,52
|-0,79
|