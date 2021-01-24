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***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.01.2021 23:55



***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Arena International FZE Bilgi işlem malzemelerinin uluslararası ticareti 1000000 1000000 AED 100 Bilgi işlem malzemelerinin alım satımı
Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş. Ödeme Aracılık Hizmetleri 2000000 2000000 TRY 100 Ödeme aracılık hizmetleri
Online Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. İnternet üzerinde elektronik perakendecilik ve pazar yeri işletmeciliği 17500000 17500000 TRY 100 İnternet üzerinde elektronik perakendecilik ve pazar yeri işletmeciliği
Arena Mobile İletişim Hizmetleri ve Tüketici Elektroniği San. ve Tic. A.Ş. Telekomünikasyon ürünlerinin toptan ticareti 100000000 100000000 TRY 100 Telekomünikasyon ürünlerinin toptan ticareti
Paynet (Kıbrıs) Ödeme Hizmetleri Ltd. Ödeme aracılık hizmetleri 400000 400000 TRY 100 Ödeme aracılık hizmetleri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904070


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCAR 474,10 45.100.218 % 10,00  
ALKA 17,82 48.610.993 % 10,00  
GLBMD 7,15 31.443.712 % 10,00  
OZRDN 12,87 20.805.556 % 10,00  
MAALT 210,10 34.888.277 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4127 7,4176 % 0,10  
Euro 9,0177 9,0433 % 0,23  
Sterlin 10,1074 10,1581 % 0,16  
Frank 8,3335 8,3837 % 0,49  
Riyal 1,9689 1,9788 % 0,54  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.857 1.857 2,62  
Altın Gr. 442 442 -1,04  
Cumhuriyet 2.915 2.959 -16,00  
Tam 2.900 2.975 -17,01  
Yarım 1.402 1.439 -8,23  
Çeyrek 703 720 -4,11  
Gümüş.Ons 25,53 25,57 0,10  
Gümüş Gr. 6,07 6,07 0,01  
B. Petrol 55,09 55,09 -1,01  
Seans Raporu 18:05
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