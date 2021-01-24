***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.01.2021 23:55
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Arena International FZE Bilgi işlem malzemelerinin uluslararası ticareti 1000000 1000000 AED 100 Bilgi işlem malzemelerinin alım satımı
Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş. Ödeme Aracılık Hizmetleri 2000000 2000000 TRY 100 Ödeme aracılık hizmetleri
Online Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. İnternet üzerinde elektronik perakendecilik ve pazar yeri işletmeciliği 17500000 17500000 TRY 100 İnternet üzerinde elektronik perakendecilik ve pazar yeri işletmeciliği
Arena Mobile İletişim Hizmetleri ve Tüketici Elektroniği San. ve Tic. A.Ş. Telekomünikasyon ürünlerinin toptan ticareti 100000000 100000000 TRY 100 Telekomünikasyon ürünlerinin toptan ticareti
Paynet (Kıbrıs) Ödeme Hizmetleri Ltd. Ödeme aracılık hizmetleri 400000 400000 TRY 100 Ödeme aracılık hizmetleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904070
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -9,12
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.526
18:057,4176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0073
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4238
En Düşük
7,3975
18:059,0433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0205
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0433
En Düşük
8,9911
18:05441,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,22
|Açılış
|: 442,13
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
437,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|474,10
|45.100.218
|% 10,00
|
|ALKA
|17,82
|48.610.993
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|31.443.712
|% 10,00
|
|OZRDN
|12,87
|20.805.556
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.888.277
|% 10,00
|
|COSMO
|14,97
|5.208.586
|% -9,98
|
|UFUK
|19,75
|1.163.083
|% -9,98
|
|YAPRK
|124,50
|35.520.666
|% -9,78
|
|KERVN
|1,37
|5.883.343
|% -8,67
|
|ERSU
|5,24
|101.933.878
|% -7,42
|
|GARAN
|9,76
|2.116.091.769
|% -2,59
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|KOZAL
|114,40
|1.138.972.798
|% 0,97
|
|HLGYO
|4,24
|916.780.705
|% 9,56
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|EKGYO
|2,49
|852.117.550
|% -0,80
|
|SKBNK
|1,58
|438.150.226
|% -0,63
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|IHLGM
|1,48
|336.964.467
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4127
|7,4176
|% 0,10
|
|Euro
|9,0177
|9,0433
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,1074
|10,1581
|% 0,16
|
|Frank
|8,3335
|8,3837
|% 0,49
|
|Riyal
|1,9689
|1,9788
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|2,62
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,57
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,07
|0,01
|
|B. Petrol
|55,09
|55,09
|-1,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOBUR
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 22.22 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 090 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 59 kaybederek (% -0.92 ) 1, 360
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALKA, HATEK, VERTU, MAALT, INVEO, MRSHL, OZRDN, DMSAS, RAYSG, AGYO
-
17:58
VERTU, SEKUR, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
COSMO, ERSU, YAPRK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında