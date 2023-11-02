***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviKEITH WILLIAM FREDERICK BRADLEY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 16.08.2023 İcrada Görevli Değil Redington (India) Limited Şirketinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir. Evet 0 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi ÜyesiSRİRAM GANESHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 29.02.2012 İcrada Görevli Değil Yoktur Redington Gulf FZE bünyesinde çalışmakta olup halen Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdürlük (CFO) görevini yürütmektedir. Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi ÜyesiAHMET LEVENT SERTTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 23.03.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur Finansal raporlama, finans ve muhasebe fonksiyonlarının yapılandırılması ve M&A işlemlerinde fintek, mühendislik, yayıncılık, sigortacılık ve eğlence alanlarında faaliyet gösteren şirketlere danışmanlık vermekte ve İskefe Holding İcra Kurulu üyeliği yapmaktadır. Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ,Denetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Teşhisi Komitesi Başkanı,Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi ÜyesiARUN SRINIVASAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 18.05.2022 İcrada Görevli Değil Redington Gulf FZE şirketinde CFO?dur Evet 0 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Teşhisi Komitesi ÜyesiBARIŞ ÖZENOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.05.2022 İcrada Görevli Değil İş Bankası Yeni Nesil Girişimcilik İş Kolu Başkanıdır. Yabancı Sermaye Derneği Teknoloji ve İnovasyon Çalışma Grubu Başkanlığı, Türkiye Bilişim Vakfı ile Yapay Zeka & Teknoloji Derneği Yönetim ve Yürütme Kurulu Üyeliği görevleri de bulunmaktadır. Hayır 0 Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030702 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Denetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Teşhisi Komitesi Üyesi,Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Başkanı, Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213768BIST