***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPay 02.11.2000 Borsa İstanbul İ.M.K.B Ana PazarSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)REDINGTON TURKEY HOLDINGS S.A.R.L 49400000 TRY 49,40Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviKEITH WILLIAM FREDERICK BRADLEY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 16.08.2023 İcrada Görevli Değil Redington (India) Limited Şirketinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir. Evet 0 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi ÜyesiSRİRAM GANESHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 29.02.2012 İcrada Görevli Değil Yoktur Redington Gulf FZE bünyesinde çalışmakta olup halen Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdürlük (CFO) görevini yürütmektedir. Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi ÜyesiAHMET LEVENT SERTTAŞ İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 23.03.2018 Yoktur Finansal raporlama, finans ve muhasebe fonksiyonlarının yapılandırılması ve M&A işlemlerinde fintek, mühendislik, yayıncılık, sigortacılık ve eğlence alanlarında faaliyet gösteren şirketlere danışmanlık vermekte ve İskefe Holding İcra Kurulu üyeliği yapmaktadır. 0 Yoktur Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi ÜyesiARUN SRINIVASAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 18.05.2022 İcrada Görevli Değil Redington Gulf FZE şirketinde CFO?dur Evet 0 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiBARIŞ ÖZENOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.05.2022 İcrada Görevli Değil İş Bankası Yeni Nesil Girişimcilik İş Kolu Başkanıdır. Yabancı Sermaye Derneği Teknoloji ve İnovasyon Çalışma Grubu Başkanlığı, Türkiye Bilişim Vakfı ile Yapay Zeka & Teknoloji Derneği Yönetim ve Yürütme Kurulu Üyeliği görevleri de bulunmaktadır. Hayır 0 Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030702 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Başkanı, Sürdürülebilirlik Komitesi BaşkanıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSERKAN ÇELİK Genel Müdür - Riskin Erken Teşhisi Komite Üyesi Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı. Mali İşler. YokturKEREM GÜNAY Genel Müdür Yardımcısı, Ürün Yönetimi ve Pazarlama İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı. Mali İşler YokturERDAL KADİR HERGÜNER Genel Müdür Yardımcısı, Satış İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 2004-2014 yılları arası Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlendi. YokturBARIŞ YENİÇERİ Genel Müdür Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri Mühendis Yoktur YokturTOLGA İLDAŞER Genel Müdür Yardımcısı, Lojistik ve İdari İşler Endüstri Mühendisi 2012-2018 yılları arası Lojistik Müdürü ve Lojistik ve Teknik Servisten sorumlu Direktör pozisyonlarında çalışmıştır. YokturGÜNIŞIĞI GEÇGİL UZUNOĞLU Genel Müdür Yardımcısı, İnsan ve Kültür Diğer Yoktur YokturNAİM FIRAT DERNEK Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yoktur. Yoktur.Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiArena International FZE Bilgi işlem malzemelerinin uluslararası ticareti 1000000 1000000 AED 100 Bağlı OrtaklıkPaynet Ödeme Hizmetleri A.Ş. Ödeme Aracılık Hizmetleri 2000000 2000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkOnline Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. İnternet üzerinde elektronik perakendecilik ve pazar yeri işletmeciliği 17500000 17500000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkArena Mobile İletişim Hizmetleri ve Tüketici Elektroniği San. ve Tic. A.Ş. Telekomünikasyon ürünlerinin toptan ticareti 100000000 100000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkPaynet (Kıbrıs) Ödeme Hizmetleri Ltd. Ödeme aracılık hizmetleri 400000 400000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkArena Connect Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Akıllı telefonlar ve aksesuar ürünleri başta olmak üzere tüm telekomünikasyon ürün ve hizmetlerinin Türkiye'de dağıtımı 39517500 39517500 TRY 100 Bağlı OrtaklıkArena Connect İletişim ve Servis Limited Şirketi Telekomünikasyon ekipman ve parçalarının toptan ticareti (telefon ve iletişim ekipmanları dahil) 10000 10000 TRY 100 Bağlı Ortaklık