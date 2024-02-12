***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
12.02.2024 20:44
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2023 yılı sürdürülebilirlik raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248972
BIST
'
18:059.175
En Düşük
|Değişim
|: 1,42%
|| 128,61
|Açılış
|: 9.134
|
|Önceki Kapanış
|: 9.046
|
9.089
En Yüksek
9.176
18:0530,7209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0464
|Açılış
|: 30,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7450
|
30,7220
En Düşük
30,5977
18:0533,1554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0424
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1200
|
33,2046
En Düşük
33,0448
18:051.994,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,51
|Açılış
|: 1.994,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997,32
|
2.001,69
En Düşük
1.985,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|71,90
|1.004.775.215
|% 0,00
|
|OBASE
|48,82
|68.196.013
|% 0,00
|
|SKBNK
|5,21
|653.032.999
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,50
|717.076.002
|% 0,00
|
|CIMSA
|38,88
|1.018.962.383
|% 0,00
|
|SMRTG
|71,90
|1.004.775.215
|% 0,00
|
|OBASE
|48,82
|68.196.013
|% 0,00
|
|SKBNK
|5,21
|653.032.999
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,50
|717.076.002
|% 0,00
|
|CIMSA
|38,88
|1.018.962.383
|% 0,00
|
|THYAO
|290,25
|13.047.070.691
|% 0,00
|
|TUPRS
|162,80
|9.085.542.064
|% 0,00
|
|ISCTR
|27,34
|5.882.971.504
|% 0,00
|
|SASA
|39,92
|5.372.506.825
|% 0,00
|
|EREGL
|46,40
|4.591.768.207
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,09
|1.936.402.557
|% 0,00
|
|BEGYO
|4,85
|1.849.555.128
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,50
|717.076.002
|% 0,00
|
|ISCTR
|27,34
|5.882.971.504
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,84
|400.564.244
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7132
|30,7209
|% 0,15
|
|Euro
|33,1401
|33,1554
|% 0,13
|
|Sterlin
|38,6946
|38,8887
|% 0,17
|
|Frank
|34,9522
|35,1628
|% 0,05
|
|Riyal
|8,1666
|8,2076
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,69
|22,71
|% 0,66
|
|Platin
|892,22
|894,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|890,27
|893,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,90
|81,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,20
|2.019,53
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EDATA
Yüzde 9.81 oranında artışla 23.72 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 114, 349 adet işlem
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17:58AKFGY
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Yüzde 8.23 oranında artışla 47.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 179, 361 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 80, 76 artarak (% 0.84 ) 9, 681
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi BEGYO, ZOREN, AKFGY