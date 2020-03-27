***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıExtreme Network Ireland Ops LimitedVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/04/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin cirosunu olumlu yönde etkileyecektir.AçıklamalarŞirketimiz, sektörün ilk bulut güdümlü uçtan uca kurumsal ağ tedarik şirketi olan Extreme Networks ile Türkiye genelinde geçerli distribitörlük anlaşması imzalamıştır. Extreme Network, 1 Milyar ABD Doları'nın üzerinde küresel bir ciroya sahiptir ve Extreme ile yapılan anlaşmanın Şirket'in satışlarına 5 Milyon üzerinde katkı sağlaması beklenmektedir. ABD Dolarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832665BIST