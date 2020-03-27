***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
27.03.2020 12:00
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Extreme Network Ireland Ops Limited
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/04/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu yönde etkileyecektir.
Açıklamalar
Şirketimiz, sektörün ilk bulut güdümlü uçtan uca kurumsal ağ tedarik şirketi olan Extreme Networks ile Türkiye genelinde geçerli distribitörlük anlaşması imzalamıştır. Extreme Network, 1 Milyar ABD Doları'nın üzerinde küresel bir ciroya sahiptir ve Extreme ile yapılan anlaşmanın Şirket'in satışlarına 5 Milyon üzerinde katkı sağlaması beklenmektedir. ABD Doları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832665
BIST
11:5490.738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -789,36
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
90.240
11:546,4569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0614
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4573
En Düşük
6,3903
11:547,1112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0514
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1142
En Düşük
7,0479
11:54335,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,21
|Açılış
|: 335,71
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|COSMO
|2,20
|37
|% 10,00
|
|LUKSK
|6,06
|827.688
|% 9,98
|
|TMPOL
|4,30
|524.441
|% 9,97
|
|SODSN
|15,12
|21.319
|% 9,96
|
|TIRE
|5,20
|2.332.486
|% 9,94
|
|RTALB
|5,76
|5.903.206
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.107.399
|% -9,77
|
|QNBFL
|120,00
|1.516.723
|% -6,90
|
|ISYAT
|2,07
|4.698.982
|% -5,48
|
|FMIZP
|41,42
|1.223.319
|% -5,04
|
|THYAO
|9,19
|524.089.882
|% -0,65
|
|GARAN
|8,02
|282.367.255
|% 1,01
|
|ASELS
|23,62
|251.598.943
|% -2,64
|
|IPEKE
|7,82
|140.347.675
|% -1,26
|
|KOZAA
|9,41
|132.908.400
|% -4,08
|
|IHLGM
|0,85
|77.049.057
|% 1,19
|
|IHLAS
|0,46
|37.969.637
|% 0,00
|
|ODAS
|1,32
|92.665.251
|% -0,75
|
|YKBNK
|1,93
|109.384.248
|% -0,52
|
|THYAO
|9,19
|524.089.882
|% -0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8243
|7,8636
|% 0,55
|
|Frank
|6,6663
|6,7064
|% 0,80
|
|Riyal
|1,7108
|1,7194
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.619
|-11,36
|
|Altın Gr.
|334
|334
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,42
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|3,00
|0,03
|
|B. Petrol
|26,08
|26,08
|-0,26
|
Seans Raporu
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12:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KOZAL, KOZAA
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12:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, GARAN
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12:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -954, 09 kaybederek (% -1.10 ) 85, 841
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12:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, EKIZ, EGCYH, UZERB, OZRDN, EGCYO, COSMO, SODSN
-
12:06
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GEREL, BRMEN