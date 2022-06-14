***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıInfinix Mobility LimitedVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/07/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin cirosunu olumlu yönde etkileyecektir.AçıklamalarŞirketimiz, Infinix marka cep telefonu ve aksesuarlarının Türkiye genelinde dağıtımına ilişkin distribütörlük anlaşması imzalamıştır. Infinix, Tecno ve Itel marka akıllı telefon ve aksesuarlarının üreticisi konumunda bulunan Çin merkezli "Transsion Holdings"in bünyesinde yer almaktadır. Transsion Holdings Afrika, Hindistan, Orta Doğu ve Asya-Pasifik pazarlarında başarılı bir yaygınlaşma stratejisi uygulayarak önemli bir pazar payı elde etmiştir. Infinix ile yapılan anlaşmanın Şirket'imizin satışlarına yıllık 20 Milyon ABD Doları üzerinde katkı sağlaması beklenmektedir.Pay sahiplerinin ve Kamunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037133BIST