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***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

14.06.2022 10:15
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Infinix Mobility Limited
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/07/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu yönde etkileyecektir.
Açıklamalar

Şirketimiz, Infinix marka cep telefonu ve aksesuarlarının Türkiye genelinde dağıtımına ilişkin distribütörlük anlaşması imzalamıştır. Infinix, Tecno ve Itel marka akıllı telefon ve aksesuarlarının üreticisi konumunda bulunan Çin merkezli "Transsion Holdings"in bünyesinde yer almaktadır. Transsion Holdings Afrika, Hindistan, Orta Doğu ve Asya-Pasifik pazarlarında başarılı bir yaygınlaşma stratejisi uygulayarak önemli bir pazar payı elde etmiştir. Infinix ile yapılan anlaşmanın Şirket'imizin satışlarına yıllık 20 Milyon ABD Doları üzerinde katkı sağlaması beklenmektedir.
Pay sahiplerinin ve Kamunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037133


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MZHLD 105,80 5.748.402 % 9,92  
BALAT 10,10 962.375 % 9,90  
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Cumhuriyet 6.751 6.853 37,00  
Tam 6.739 6.838 50,00  
Yarım 3.309 3.345 25,00  
Çeyrek 1.657 1.672 12,00  
Gümüş.Ons 21,45 21,48 0,41  
Gümüş Gr. 11,93 11,95 0,25  
B. Petrol 120 120 -1,32  
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