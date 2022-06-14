***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
14.06.2022 10:15
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Infinix Mobility Limited
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/07/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu yönde etkileyecektir.
Açıklamalar
Şirketimiz, Infinix marka cep telefonu ve aksesuarlarının Türkiye genelinde dağıtımına ilişkin distribütörlük anlaşması imzalamıştır. Infinix, Tecno ve Itel marka akıllı telefon ve aksesuarlarının üreticisi konumunda bulunan Çin merkezli "Transsion Holdings"in bünyesinde yer almaktadır. Transsion Holdings Afrika, Hindistan, Orta Doğu ve Asya-Pasifik pazarlarında başarılı bir yaygınlaşma stratejisi uygulayarak önemli bir pazar payı elde etmiştir. Infinix ile yapılan anlaşmanın Şirket'imizin satışlarına yıllık 20 Milyon ABD Doları üzerinde katkı sağlaması beklenmektedir.
Pay sahiplerinin ve Kamunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037133
BIST
14:092.504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -5,29
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.502
14:0917,2918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0272
|Açılış
|: 17,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3076
En Düşük
17,2142
14:0918,1485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1394
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
14:091.014,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 10,69
|Açılış
|: 1.014,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.016,26
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler14:07
|TETMT
|243,40
|9.039.919
|% 9,99
|
|UFUK
|67,00
|1.360.368
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|BALAT
|10,10
|962.375
|% 9,90
|
|RTALB
|16,05
|100.099.867
|% 8,52
|
|TSGYO
|4,45
|3.567.725
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.575.360
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|EMNIS
|20,00
|130.875
|% -6,54
|
|THYAO
|46,72
|1.540.712.189
|% -0,30
|
|EREGL
|30,10
|1.200.079.481
|% -1,05
|
|SISE
|21,84
|945.544.954
|% -0,46
|
|SASA
|44,62
|857.436.664
|% 0,13
|
|KRDMD
|13,17
|502.014.328
|% 1,07
|
|MARTI
|1,50
|293.033.906
|% 7,14
|
|TSKB
|2,14
|248.300.115
|% -2,73
|
|ISCTR
|4,70
|408.089.357
|% -2,08
|
|YKBNK
|4,61
|367.744.222
|% -0,22
|
|DOHOL
|4,04
|255.546.886
|% 0,25
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2826
|17,2942
|% 0,17
|
|Euro
|18,1216
|18,1415
|% 0,74
|
|Sterlin
|20,8506
|20,9552
|% 0,93
|
|Frank
|17,2433
|17,3472
|% 0,40
|
|Riyal
|4,5937
|4,6168
|% 0,10
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|16,37
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|10,90
|
|Cumhuriyet
|6.751
|6.853
|37,00
|
|Tam
|6.739
|6.838
|50,00
|
|Yarım
|3.309
|3.345
|25,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.672
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,48
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,25
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,32
|
Seans Raporu
14:07
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14:22ISBTR
Yüzde -7.50 oranında düşüşle 48, 100.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6 adet işlem
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14:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 08 kaybederek (% -0.14 ) 2, 244
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14:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, MZHLD, TETMT, BALAT