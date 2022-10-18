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***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

18.10.2022 15:39
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Erat Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/11/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu yönde etkileyecektir.
Açıklamalar

                 Şirketimiz ile Türkiye'nin önde gelen fiber optik ve data kablo üreticisi Erat Telekomünikasyon Ltd. Şti. arasında Erat marka fiber optik ve data kablolarının, bağlantı ve sonlandırma elemanlarının ve aksesuarların Türkiye genelinde ve yurtdışında dağıtımına ilişkin distribütörlük anlaşması imzalamıştır. 
 
1998 yılında kurulan ERAT KABLO Kayseri'de yer alan 10.000 m2 alandaki entegre tesislerinde, kendi bünyesinde Data&Lan Kablo ve Aksesuarları, Fiber Optik Kablo ve Aksesuarlarını üreten Türkiye'nin TEK Avrupa'nın sayılı üreticilerinden birisidir.
Fiber optik ara bağlantı kabloları (pigtail, patch cord), fiber optik kablo ek kutuları, fiber optik sonlandırma ekipmanları (rack/duvar tipi patch paneller) , fiber optik aksesuarlar, bakır Data&Lan kabloları (Cat5, Cat6, Cat7) , bakır data patch cord kablosu, bakır data sonlandırma panelleri ve bakır data sonlandırma ekipmanlarını üretimini de kendi bünyesinde gerçekleştirerek Telekomünikasyon sektörünün tamamına hitap eden çok geniş¸ bir ürün yelpazesine sahiptir.
 
Erat Kablo ile yapılan anlaşmanın Şirket'imizin satışlarına yıllık 10 Milyon ABD Doları üzerinde katkı sağlaması beklenmektedir. 
 
Pay sahiplerinin ve Kamunun bilgisine sunulur.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072669


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GESAN 149,60 546.437.270 % 10,00  
BARMA 80,90 179.692.049 % 9,99  
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Yarım 3.233 3.289 -20,00  
Çeyrek 1.620 1.645 -11,00  
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Gümüş Gr. 11,00 11,02 -0,19  
B. Petrol 90,46 90,46 0,43  
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