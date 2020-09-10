***ARENA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.09.2020 10:41
***ARENA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARENA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874341
BIST
11:051.100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,05
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.103
En Düşük
1.099
11:057,4873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4679
11:058,8625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0247
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8868
En Düşük
8,8221
11:05467,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,97
|Açılış
|: 467,92
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,10
En Düşük
466,77
BIST En Aktif Hisseler11:03
|TKURU
|333,30
|445.289
|% 10,00
|
|KONYA
|486,20
|11.619.395
|% 10,00
|
|KSTUR
|125,40
|208.666
|% 10,00
|
|SUMAS
|27,30
|289.899
|% 9,99
|
|METUR
|5,18
|3.618.007
|% 9,98
|
|DOBUR
|21,88
|50.674
|% -9,96
|
|IZMDC
|17,50
|830.288
|% -7,36
|
|CRDFA
|5,49
|14.371.321
|% -7,11
|
|EUYO
|2,00
|9.656.830
|% -6,98
|
|NIBAS
|16,00
|148.629
|% -6,43
|
|PETKM
|4,39
|1.036.785.315
|% -2,66
|
|ZOREN
|2,95
|379.618.117
|% 2,08
|
|TUPRS
|82,60
|361.883.924
|% -2,65
|
|TSPOR
|7,79
|295.152.438
|% 8,80
|
|GSRAY
|5,24
|235.365.950
|% 9,62
|
|PETKM
|4,39
|1.036.785.315
|% -2,66
|
|SKBNK
|1,49
|197.069.679
|% 7,97
|
|ZOREN
|2,95
|379.618.117
|% 2,08
|
|ALBRK
|1,51
|135.919.413
|% 3,42
|
|AKENR
|2,06
|129.683.457
|% 0,00
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4827
|7,4859
|% 0,01
|
|Euro
|8,8520
|8,8611
|% 0,26
|
|Sterlin
|9,6982
|9,7469
|% -0,11
|
|Frank
|8,1946
|8,2440
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9898
|1,9998
|% -0,06
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|-3,49
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|38,00
|
|Tam
|3.089
|3.168
|30,33
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|14,67
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,33
|40,33
|-0,46
|
Seans Raporu
11:03
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11:15MRSHL
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11:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, KOZAL, TSKB
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11:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 3 artarak (% 0.13 ) 1, 010
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11:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, AYES, TACTR, ARTI, DOHOL, YONGA, COSMO, MMCAS, SUMAS, VAKKO