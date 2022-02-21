***ARENA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2022 16:25
***ARENA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARENA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003177
BIST
17:452.037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,99
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.015
17:4513,6611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0133
|Açılış
|: 13,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
17:4515,4858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0206
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
17:45831,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,71
|Açılış
|: 831,76
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler17:45
|DERHL
|5,72
|26.913.885
|% 10,00
|
|LKMNH
|14,63
|42.213.481
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|334.963.203
|% 9,99
|
|KARSN
|3,99
|648.921.615
|% 9,92
|
|PAMEL
|104,90
|7.438.612
|% 9,90
|
|BASCM
|3,08
|5.666.607
|% -35,83
|
|CEOEM
|15,31
|24.347.307
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|1.259.579
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.356.159
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|3.339.103
|% -9,93
|
|THYAO
|29,36
|4.851.460.810
|% -0,14
|
|KRDMD
|11,77
|1.378.622.693
|% 0,26
|
|EREGL
|28,74
|1.207.948.078
|% 1,41
|
|YKBNK
|4,05
|1.093.380.224
|% 0,50
|
|GARAN
|11,82
|938.755.930
|% -0,17
|
|YKBNK
|4,05
|1.093.380.224
|% 0,50
|
|KARSN
|3,99
|648.921.615
|% 9,92
|
|THYAO
|29,36
|4.851.460.810
|% -0,14
|
|ODAS
|1,36
|189.875.300
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,77
|1.378.622.693
|% 0,26
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6530
|13,6611
|% 0,10
|
|Euro
|15,4771
|15,4858
|% 0,13
|
|Sterlin
|18,5244
|18,6173
|% 0,12
|
|Frank
|14,8263
|14,9156
|% 0,49
|
|Riyal
|3,6275
|3,6457
|% 0,04
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-1,75
|
|Altın Gr.
|831
|831
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|5.532
|5.616
|-7,00
|
|Tam
|5.504
|5.641
|-10,90
|
|Yarım
|2.660
|2.729
|-5,27
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,45
|10,46
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,21
|92,21
|0,82
|
Seans Raporu
17:45
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