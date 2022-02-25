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ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.02.2022 17:31
ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ERAY YANBOL 91.000,00 TRY 52
BURHAN AKÇAKIL 33250 TRY 19
AHMET CİHAT KUMUŞOĞLU 33250 TRY 19
ŞEREF TAŞKIN 3.500,00 TRY 2
ARİF BAŞER 3.500,00 TRY 2
AHMET TEMİZYÜREK 3.500,00 TRY 2
AKİF ZİYA ARICAN 3.500,00 TRY 2
NİHAT YILDIRIM 1750 TRY 1
MUHARREM ÖZTÜRK 1750 TRY 1
TOPLAM 175.000,00 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
ERAY YANBOL
BURHAN AKÇAKIL
AHMET CİHAT KUMUŞOĞLU
NİHAT YILDIRIM
MUHARREM ÖZTÜRK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004571


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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.884 1.884 -13,68  
Altın Gr. 842 842 -12,98  
Cumhuriyet 5.619 5.704 -466,00  
Tam 5.596 5.742 -463,92  
Yarım 2.705 2.778 -224,42  
Çeyrek 1.357 1.389 -112,20  
Gümüş.Ons 23,88 23,90 -0,25  
Gümüş Gr. 10,67 10,69 -0,19  
B. Petrol 93,47 93,47 -1,95  
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