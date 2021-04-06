***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2021 17:23
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Imola Acquisition Corporation tarafından 31 Mart 2021 tarihinde yapılan Türkçe özel durum açıklamasında: 9 Aralık 2020 tarihinde şirketin (i) Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin dolaylı kontrolüne ve (ii) Armada'nın sermayesinin/oy haklarının %90,03'ünü temsil eden dolaylı payların sahibi olması sonucunu doğuracak bir sözleşme ve bölünme planı akdedildiği belirtilmiştir.
Bu açıklamada geçen "bölünme planı" kelimesinde sehven hata yapıldığı ve söz konusu planın İngilizce özel durum açıklamasında doğru şekilde belirtildiği üzere bir "birleşme planı" olduğu anlaşılmıştır.
Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, belirtmek isteriz ki, söz konusu işlemin niteliğinin birleşme veya bölünme olması şirketimiz Armada nezdinde herhangi bir farklılık yaratmamakta olup, şirketimiz nezdinde sadece bir dolaylı kontrol değişikliği meydana gelmesi söz konusu olabilecek, bu halde de Imola Acquisition Corporation tarafından söz konusu işlemin tamamlanması halinde Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) uyarınca pay alım teklifinde bulunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923903
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -21,47
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
18:058,1562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0541
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
18:059,6752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0840
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6755
En Düşük
9,5657
18:05456,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 6,94
|Açılış
|: 456,95
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
457,86
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SARKY
|15,29
|130.541.308
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|502.607
|% 10,00
|
|TKURU
|228,90
|2.667.006
|% 10,00
|
|KRONT
|66,00
|76.680.298
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|217.540
|% 10,00
|
|VAKFN
|25,38
|5.145.518
|% -10,00
|
|IEYHO
|1,17
|44.805.588
|% -10,00
|
|ORMA
|26,10
|1.426.746
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|76.469.734
|% -9,97
|
|KRTEK
|19,68
|158.838.538
|% -9,97
|
|GARAN
|6,79
|1.201.192.884
|% -1,59
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.517.167
|% 9,90
|
|FENER
|38,22
|1.149.778.571
|% 1,22
|
|GUBRF
|76,00
|1.136.535.715
|% -2,50
|
|EKGYO
|1,92
|990.430.239
|% -4,95
|
|EKGYO
|1,92
|990.430.239
|% -4,95
|
|GARAN
|6,79
|1.201.192.884
|% -1,59
|
|TSKB
|1,38
|233.367.773
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,18
|316.221.912
|% -2,68
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.517.167
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1463
|8,1562
|% 0,67
|
|Euro
|9,6590
|9,6752
|% 0,88
|
|Sterlin
|11,2602
|11,3167
|% 0,30
|
|Frank
|8,7069
|8,7594
|% 1,08
|
|Riyal
|2,1671
|2,1779
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|16,34
|
|Altın Gr.
|457
|457
|6,71
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,13
|
|B. Petrol
|63,52
|63,52
|1,37
|
Seans Raporu
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