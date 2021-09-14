***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarImola Acquisition Corporation tarafından, kamuya açıklanmak üzere tarafımıza iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır:9 Aralık 2020 tarihinde imzalanan sözleşme ve birleşme planı tahtında öngörülen işlem 2 Temmuz 2021 tarihinde tamamlanmıştır. İşlem sonucu, Imola Acquisition Corporation'ın ("Imola"), dolaylı olarak sahip olduğu Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Armada") paylarının temsil ettiği sermaye/oy hakları 2 Temmuz 2021 tarihi itibariyle %90,03 oranına ulaşmış ve Imola Armada'da dolaylı olarak yönetim kontrolü sahibi haline gelmiştir.Imola, dolaylı yönetim kontrolü sahibi olarak, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. Maddesi ve II-26.1 Pay Alım Teklifi Tebliği hükümleri uyarınca 31 Ağustos 2021 - 13 Eylül 2021 tarihleri arasında 10 iş günü süre ile zorunlu pay alım teklifinde bulunmuştur.Zorunlu pay alım teklifi sonucunda, Imola 83 yatırımcıdan toplam 373.550 TL nominal değerde toplam 37.355.000 adet pay satın almış olup, alınan payların toplam değeri 21.584.615,49 TL'dir. Bunun sonucunda, Imola'nın doğrudan ve dolaylı olarak sahip olduğu Armada paylarının temsil ettiği sermaye/oy hakları oranı %90,03'ten %91,58'e yükselmiştir.Armada'nın zorunlu pay alım teklifi sonrası ortaklık yapısına ilişkin bilgiler ekte sunulmuştur."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963593BIST