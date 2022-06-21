***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.06.2022 10:03
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARMDA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038369
BIST
10:262.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 19,52
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.559
En Düşük
2.551
10:2617,3316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3395
En Düşük
17,2805
10:2618,2935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0709
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2981
En Düşük
18,1722
10:261.021,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,71
|Açılış
|: 1.021,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.026,02
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler10:24
|LIDFA
|12,45
|1.766.892
|% 9,98
|
|MAKIM
|11,70
|1.655.620
|% 9,96
|
|TBORG
|23,64
|119.287
|% 9,34
|
|UFUK
|95,80
|2.385.185
|% 7,70
|
|BALAT
|11,60
|57.919
|% 5,74
|
|SNKRN
|29,62
|118.539
|% -9,97
|
|ULUUN
|22,94
|13.830.244
|% -7,43
|
|DOKTA
|27,22
|2.614.835
|% -6,14
|
|ULAS
|2,86
|134.506
|% -4,35
|
|DAGHL
|27,84
|468.241
|% -4,00
|
|EREGL
|28,24
|721.978.033
|% 1,15
|
|THYAO
|50,45
|596.027.484
|% -0,79
|
|SISE
|22,70
|506.104.854
|% 1,34
|
|YKBNK
|4,99
|258.794.585
|% 2,46
|
|AKBNK
|9,22
|236.541.223
|% 1,88
|
|YKBNK
|4,99
|258.794.585
|% 2,46
|
|ODAS
|3,12
|99.503.321
|% 0,97
|
|DOHOL
|4,13
|108.037.763
|% 1,47
|
|AKBNK
|9,22
|236.541.223
|% 1,88
|
|EREGL
|28,24
|721.978.033
|% 1,15
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3287
|17,3314
|% 0,00
|
|Euro
|18,2862
|18,3038
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,2549
|21,3615
|% 0,41
|
|Frank
|17,8775
|17,9852
|% 0,20
|
|Riyal
|4,6030
|4,6261
|% -0,06
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|-4,34
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|-2,82
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.778
|6.879
|-25,00
|
|Yarım
|3.328
|3.364
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.682
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,60
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|-0,03
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,21
|