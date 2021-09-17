***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler35.000.000 -41.861 287.373 -11.437.042 2.737.409 26.545.879Yeni Bakiye35.000.000 -41.861 287.373 -11.437.042 2.737.409 26.545.879Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.706 -10.706Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.968.256 1.968.256Kar Dağıtımı-2.737.409 -2.737.409Yedeklere Aktarılan Tutarlar-2.737.409 -2.737.409Dönem Sonu Bakiyeler35.000.000 -52.567 287.373 -8.699.633 1.968.256 28.503.429Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler35.000.000 -66.290 287.373 -5.582.739 29.638.344Hataların Düzeltilmesinin Etkisi-32.040 -32.040Yeni Bakiye35.000.000 -66.290 287.373 -5.614.779 0 29.606.304Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28.019 28.019Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı15.000.000 15.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.121.955 1.121.955Kar Dağıtımı1.121.955 -1.121.955Yedeklere Aktarılan Tutarlar1.121.955 -1.121.955Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 -38.271 287.373 -4.492.824 1.121.955 45.756.278Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ20 33.980.328 21.438.673FAKTORİNG GELİRLERİ33.980.328 21.438.673Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler32.298.597 19.671.824İskontolu21.134.530 10.963.274Diğer11.164.067 8.708.550Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar1.681.731 1.766.849İskontolu1.628.574 1.599.337Diğer53.157 167.512FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)23 -26.450.417 -14.643.834Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-4.476.927 -6.362.897Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-14.561.701 -4.183.418Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-265.964 -123.949İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-6.865.831 -3.836.843Diğer Faiz GiderleriVerilen Ücret ve Komisyonlar-279.994 -136.727BRÜT KAR (ZARAR)7.529.911 6.794.839ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)21 -5.973.010 -4.705.323Personel Giderleri-2.881.198 -2.796.612Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-152.521 -193.778Araştırma ve Geliştirme GiderleriGenel İşletme Giderleri-2.939.291 -1.714.933DiğerBRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)1.556.901 2.089.516DİĞER FAALİYET GELİRLERİ22 760.074 2.561.707Bankalardan Alınan Faizler3.462 1.657Menkul Değerlerden Alınan Faizler373.428 718.789Kambiyo İşlemleri Karı172.334 1.511.165Diğer210.850 330.096KARŞILIK GİDERLERİ24 -995.276 -919.327Özel Karşılıklar-995.276 -919.327DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)25 -30.950 -1.227.943Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 -1.218.721Kambiyo İşlemleri Zararı-30.950 -9.222NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.290.749 2.503.953BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.290.749 2.503.953SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)12 -168.794 -535.697Cari Vergi Karşılığı-852.823Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-535.697Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi684.029SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.121.955 1.968.256DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERSatış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık GelirleriDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık GiderleriDURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)Cari Vergi KarşılığıDURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI1.121.955 1.968.256Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.121.955 1.968.256Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı2.294.751 2.770.237Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri32.298.597 19.671.824Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-26.450.417 -14.643.834Alınan Ücret ve Komisyonlar1.681.731 1.766.849Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.881.198 -2.796.612Ödenen Vergiler-378.106Diğer-1.975.856 -1.227.990Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-14.309.032 13.690.323Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-37.950.141 12.446.732Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.411.898 -727.621Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)25.243.653 2.226.235Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.809.354 -255.023Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-12.014.281 16.460.560YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-6.794.149Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)780.825Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-1.186.005 -398.328Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller24.699Diğer0 -10.706Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-7.955.455 371.791FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit5.482.363Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-5.038.310İhraç Edilen Sermaye Araçları15.259.035 -128Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit20.741.398 -5.038.438Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)771.662 11.793.913Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.910.082 20.499.628Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.681.744 32.293.541Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.121.955 1.968.256DİĞER KAPSAMLI GELİRLER28.019 -10.706Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar37.359 -13.726Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)37.359 -13.726Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-9.340 3.020Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-9.340 3.020TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.149.974 1.957.550Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3-5 3.482.425 1.199.319 4.681.744 3.273.041 637.041 3.910.082GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 11.577.484 11.577.484 4.783.335 4.783.335TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 275.724.522 1.925.370 277.649.892 239.261.089 1.188.345 240.449.434Faktoring Alacakları7.1 275.240.353 1.925.370 277.165.723 238.027.237 1.188.345 239.215.582İskontolu Faktoring Alacakları (Net)163.334.082 0 163.334.082 142.664.525 0 142.664.525Diğer Faktoring Alacakları111.906.271 1.925.370 113.831.641 95.362.712 1.188.345 96.551.057Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0Kredi Kartları0 0Taksitli Ticari Krediler0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0Takipteki Alacaklar22.737.136 22.737.136 22.355.907 22.355.907Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-22.252.967 -22.252.967 -21.122.055 -21.122.055ORTAKLIK YATIRIMLARI60.930 0 60.930 60.930 0 60.930İştirakler (Net)60.930 60.930 60.930 60.930Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10 9.229.486 9.229.486 9.268.565 9.268.565MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11 1.348.683 1.348.683 840.948 840.948YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI256.858 256.858 23.859 23.859ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI12 1.546.652 1.546.652 871.962 871.962DİĞER AKTİFLER8-13 15.121.579 15.121.579 11.192.999 11.192.999ARA TOPLAM318.348.619 3.124.689 321.473.308 269.576.728 1.825.386 271.402.114SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI318.348.619 3.124.689 321.473.308 269.576.728 1.825.386 271.402.114YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER14 53.335.987 53.335.987 47.853.624 47.853.624FAKTORİNG BORÇLARI142.687.893 2.296.789 144.984.682 118.571.430 1.169.599 119.741.029KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR2.857.952 2.857.952 3.045.186 3.045.186İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)68.804.060 68.804.060 68.545.025 68.545.025GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0KARŞILIKLAR18 1.493.084 0 1.493.084 548.761 0 548.761Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı640.261 640.261 548.761 548.761Genel Karşılıklar0 0Diğer Karşılıklar852.823 852.823 0CARİ VERGİ BORCU94.500 94.500 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER15 4.146.658 107 4.146.765 2.028.914 1.229 2.030.143ARA TOPLAM273.420.134 2.296.896 275.717.030 240.592.940 1.170.828 241.763.768SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR19 45.756.278 0 45.756.278 29.638.346 0 29.638.346Ödenmiş Sermaye50.000.000 50.000.000 35.000.000 35.000.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-38.271 -38.271 -66.290 -66.290Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0Kar Yedekleri287.373 0 287.373 287.373 0 287.373Yasal Yedekler287.373 287.373 287.373 287.373Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler0 0Diğer Kar Yedekleri0 0Kar veya Zarar-4.492.824 0 -4.492.824 -5.582.737 0 -5.582.737Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-5.614.779 -5.614.779 -8.699.633 -8.699.633Dönem Net Kâr veya Zararı1.121.955 1.121.955 3.116.896 3.116.896Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI319.176.412 2.296.896 321.473.308 270.231.286 1.170.828 271.402.114Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ60.372.209 537.179 60.909.388 35.914.015 152.667 36.066.682ALINAN TEMİNATLAR9.035.827.524 51.822.500 9.087.650.024 7.784.786.394 45.039.500 7.829.825.894VERİLEN TEMİNATLAR1.282.730 0 1.282.730 1.282.730 1.282.730TAAHHÜTLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0EMANET KIYMETLER240.802.167 5.927.365 246.729.532 209.960.433 3.721.872 213.682.305NAZIM HESAPLAR TOPLAMI9.338.284.630 58.287.044 9.396.571.674 8.031.943.572 48.914.039 8.080.857.611http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964411BIST