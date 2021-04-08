***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSAREN42216 ısın kodlu 17.000.000.- TL tahvil beşinci kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Düzeltme" ilk açıklamanın üzerine "devam" niteliğinde olduğundan bu şekilde açıklama yapılmıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 17.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 17.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 17.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 08.04.2022Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,6622Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSAREN42216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.04.2020Satışa Başlanma Tarihi 09.04.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 10.04.2020Vade Başlangıç Tarihi 10.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.07.2020 09.07.2020 10.07.2020 4,21 16,8861 17,9869 715.693 Evet2 09.10.2020 08.10.2020 09.10.2020 3,5989 14,4353 15,2365 611.813 Evet3 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021 4,3558 17,471 18,6505 740.485 Evet4 09.04.2021 08.04.2021 09.04.2021 4,7788 19,1678 20,5916 812.3965 09.07.2021 08.07.2021 09.07.2021 5,6622 22,711 24,7215 962.574Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSAREN42216 Kupon Ödeme Tarihi: 9 Temmuz 2021 Kupon Faiz Oranı:% 5,6622 Kupon Ödeme Tutarı:962.574.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:5Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen tahvilin, 09/07/2021 tarihinde yapılacak olan beşinci kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 5,6622 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925580BIST