***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
12.10.2021 10:11
***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/10/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan toplam 79.750.000 TL tutara kadar borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi iznimiz için Sermaye Piyasası Kurulu konuyu 07.10.2021 tarih ve 51/1489 sayılı toplantısında görüşmüştür. Şirketimize, başvuru tarihi itibariyle itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, nihai ihraç limiti çerçevesinde, 79.750.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmiştir. Şirketimize ilk etapta 69.750.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesi teslim edilmiş olup 10.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Sermaye Piyasası Kuruluna iletilmesinden sonra teslim edileceği hususu tarafımıza bildirilmiştir.
Saygılarımızla,
Arena Finans Faktoring A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969721
BIST
10:271.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,81
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.416
En Düşük
1.408
10:279,0174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0162
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
9,0404
En Düşük
8,9883
10:2710,4328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0350
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4719
En Düşük
10,3841
10:27510,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 3,03
|Açılış
|: 510,76
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler10:27
|MERIT
|23,16
|8.756.751
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|319.394
|% 9,97
|
|EDIP
|3,81
|32.091.361
|% 9,80
|
|AKFGY
|6,82
|15.314.655
|% 6,07
|
|GESAN
|22,80
|47.353.296
|% 5,56
|
|KLNMA
|18,92
|235.724
|% -9,99
|
|PRKAB
|21,30
|58.723.001
|% -9,97
|
|YUNSA
|14,30
|14.343.316
|% -9,95
|
|DOBUR
|32,48
|2.265.885
|% -7,52
|
|YEOTK
|79,50
|22.330.592
|% -6,96
|
|GARAN
|9,45
|190.480.066
|% 0,11
|
|TUPRS
|127,10
|190.390.993
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,41
|136.543.845
|% -0,41
|
|MAREN
|8,75
|103.367.489
|% 4,17
|
|KRDMD
|6,76
|87.419.352
|% -0,73
|
|MAREN
|8,75
|103.367.489
|% 4,17
|
|GESAN
|22,80
|47.353.296
|% 5,56
|
|TEZOL
|14,85
|30.827.089
|% 1,02
|
|GWIND
|4,20
|5.823.668
|% 0,00
|
|QUAGR
|11,27
|15.156.383
|% 2,27
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0117
|9,0174
|% 0,18
|
|Euro
|10,4245
|10,4328
|% 0,34
|
|Sterlin
|12,2317
|12,2930
|% 0,26
|
|Frank
|9,6995
|9,7579
|% 0,38
|
|Riyal
|2,3997
|2,4117
|% 0,29
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|5,89
|
|Altın Gr.
|511
|511
|3,67
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,63
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,02
|
|B. Petrol
|83,53
|83,53
|-0,12
|