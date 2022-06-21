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***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.06.2022 17:13
***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz


***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFARENA2213 ısın kodlu 18.000.000.- TL tahvilin üçüncü kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Düzeltme Nedeni Düzeltme" ilk açıklamanın üzerine "devam" niteliğinde olduğundan bu şekilde açıklama yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.08.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 18.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 18.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü
GÜNCEL HABERLER




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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAKIM 12,87 421.444.981 % 10,00  
BAYRK 6,71 30.091.856 % 10,00  
DGGYO 11,05 21.795.332 % 9,95  
DOKTA 31,18 12.511.109 % 9,94  
BALAT 13,12 1.440.668 % 9,15  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,3219 17,3577 % 0,11  
Euro 18,3222 18,3815 % 0,63  
Sterlin 21,2011 21,3074 % -0,08  
Frank 17,9544 18,0626 % 0,50  
Riyal 4,6085 4,6316 % 0,06  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.837 1.837 3,99  
Altın Gr. 1.024 1.025 3,04  
Cumhuriyet 6.843 6.946 19,00  
Tam 6.800 6.911 24,00  
Yarım 3.339 3.380 11,00  
Çeyrek 1.672 1.690 6,00  
Gümüş.Ons 21,43 21,46 -0,25  
Gümüş Gr. 11,96 11,97 -0,13  
B. Petrol 111 111 -3,62  
Seans Raporu 18:05
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