***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.09.2020 12:00
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2020 - 26.08.2020 - 31.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.08.2020
Tescil Tarihi
31.08.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
31.08.2020 - Sayı : 10149
Açıklamalar
2020 yılı hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 26.08.2020 tarihli olağan genel kurul toplantısı kararı, Kahramanmaraş Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 31.08.2020 tarihinde tescil
edilmiş olup, 31.08.2020 tarih ve 10149 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872431
BIST
14:531.075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,76
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
14:537,3601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0141
|Açılış
|: 7,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
14:538,8219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0501
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
14:53470,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,55
|Açılış
|: 470,38
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler14:53
|INTEM
|21,78
|6.625.378
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.898.831
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,73
|33.857.036
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|51.810.657
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|ANELE
|5,44
|9.095.544
|% -7,80
|
|FENER
|27,78
|483.237.018
|% 8,35
|
|GARAN
|6,78
|433.357.333
|% 0,30
|
|ASELS
|16,49
|423.618.734
|% 1,54
|
|ICBCT
|8,29
|422.760.908
|% 6,42
|
|KRDMD
|2,99
|346.398.896
|% -1,97
|
|EKGYO
|1,75
|276.732.550
|% -0,57
|
|KRDMD
|2,99
|346.398.896
|% -1,97
|
|GSRAY
|3,14
|304.577.625
|% 1,29
|
|PETKM
|3,89
|335.189.871
|% -0,51
|
|ZOREN
|2,63
|196.329.648
|% -2,59
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3570
|7,3601
|% 0,19
|
|Euro
|8,8159
|8,8219
|% 0,57
|
|Sterlin
|9,8777
|9,9272
|% 0,88
|
|Frank
|8,0809
|8,1296
|% -0,21
|
|Riyal
|1,9543
|1,9641
|% 0,06
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|21,46
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,18
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|32,00
|
|Tam
|3.103
|3.182
|30,68
|
|Yarım
|1.500
|1.539
|14,83
|
|Çeyrek
|752
|770
|7,42
|
|Gümüş.Ons
|28,79
|28,83
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,16
|
|B. Petrol
|45,87
|45,87
|0,59
|