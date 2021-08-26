***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.08.2021 21:54
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.08.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz 26.08.2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca, şirketimizin 2021 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.‘nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi genel kurulun tarafından kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960689
BIST
18:051.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,78
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.445
18:058,3857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0146
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,4033
En Düşük
8,3461
18:059,8848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0171
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9105
En Düşük
9,8354
18:05483,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,49
|Açılış
|: 483,26
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
485,21
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|29,70
|411.256
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.400,00
|1.425.052
|% 10,00
|
|YAPRK
|30,92
|61.851.803
|% 9,96
|
|CANTE
|14,06
|209.523.447
|% 9,93
|
|DESA
|9,20
|14.864.257
|% 9,92
|
|AGYO
|3,69
|8.875.936
|% -10,00
|
|SRVGY
|69,95
|24.635.489
|% -9,97
|
|EDATA
|13,47
|23.371.703
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|588.477.322
|% -9,95
|
|SNGYO
|3,98
|99.589.215
|% -9,95
|
|THYAO
|12,79
|1.662.052.643
|% 2,32
|
|GARAN
|9,44
|1.206.924.346
|% -0,94
|
|BRLSM
|10,96
|862.890.867
|% -9,57
|
|GESAN
|24,62
|588.477.322
|% -9,95
|
|PETKM
|6,08
|527.338.169
|% -0,65
|
|MRGYO
|1,12
|435.170.627
|% -8,20
|
|ODAS
|1,46
|251.098.528
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,53
|403.478.131
|% -0,78
|
|THYAO
|12,79
|1.662.052.643
|% 2,32
|
|GARAN
|9,44
|1.206.924.346
|% -0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3841
|8,3857
|% 0,17
|
|Euro
|9,8748
|9,8848
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,4515
|11,5089
|% -0,27
|
|Frank
|9,0961
|9,1509
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2289
|2,2401
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|1,04
|
|Altın Gr.
|483
|483
|1,23
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|1,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|-3,40
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,55
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,08
|
|B. Petrol
|70,29
|70,29
|-0,99
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MAALT
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 182.50 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 386 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 44 kaybederek (% -0.34 ) 1, 283
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, DESA, YAPRK, ORMA, ROYAL
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