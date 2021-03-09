***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
09.03.2021 18:14
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2020 - 31.12.2020 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916599
BIST
18:001.550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 19,79
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.553
En Düşük
1.535
18:007,6083
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -0,1441
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,5908
18:009,0638
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -0,1322
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0338
18:00420,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,98
|Açılış
|: 420,30
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler18:00
|SASA
|42,24
|901.816.845
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|6.816.424
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.975.372
|% 9,99
|
|BTCIM
|15,79
|40.920.237
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,50
|155.252.039
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|14.040.601
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|NIBAS
|28,02
|69.917.315
|% -9,14
|
|GARAN
|8,99
|2.355.528.549
|% -0,11
|
|THYAO
|15,01
|1.769.201.202
|% 2,46
|
|PETKM
|6,23
|1.407.287.606
|% 0,00
|
|SISE
|7,65
|1.003.443.806
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,37
|953.798.309
|% 1,52
|
|GARAN
|8,99
|2.355.528.549
|% -0,11
|
|EKGYO
|2,40
|553.878.730
|% 1,27
|
|PETKM
|6,23
|1.407.287.606
|% 0,00
|
|SISE
|7,65
|1.003.443.806
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,37
|953.798.309
|% 1,52
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6032
|7,6083
|% -1,86
|
|Euro
|9,0563
|9,0638
|% -1,44
|
|Sterlin
|10,5394
|10,5922
|% -1,17
|
|Frank
|8,1400
|8,1890
|% -1,14
|
|Riyal
|2,0200
|2,0301
|% -1,79
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|37,55
|
|Altın Gr.
|419
|419
|1,07
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|0,85
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,07
|
|B. Petrol
|68,12
|68,12
|-0,12
|
Seans Raporu
18:00
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