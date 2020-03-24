***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiÜretim faaliyetinin 3 ay geçici süreyle durdurulmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜretim FaaliyetleriFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCorona virüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, dışsal riskler ve etkilerinin oluşturduğu zorunluluk hali ile üretime olan talep eksikliği sebebiyleVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi24.03.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi01.04.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan Tedbirlerİş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılacaktır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarCorona virüs (COVID-19) tehdidinin, dışsal riskler ve etkilerinin oluşturduğu zorunluluk hali ile üretime olan talep eksikliğinin ortadan kalkması halinde normal düzene dönülecektir.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiHerhangi bir etki beklenmemektedir. Talep oluşması halinde en kısa zamanda üretim faaliyetine dönülecektir.AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri 24.03.2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş., küresel boyutta yaşanan Corona virüs (COVID-19) virüs salgını nedeniyle, çalışan personelin ve ailelerinin sağlık durumlarını önemsememiz, ayrıca dışsal riskler ve etkilerinin oluşturduğu zorunluluk hali ile üretime olan talep eksikliği sebebiyle 01.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay süre ile üretime ara verilecek olup "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca, kısa çalışma ödeneği alınması için, başvuruda bulunacaktır.Şirketimiz bünyesinde, Corona Virüs (COVID-19) salgınına karşı, gerekli görülen veya resmi makamlarca önerilen tedbirler alınmış ve uygulanmaya devam edilmektedirOy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831823BIST