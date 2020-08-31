***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
31.08.2020 17:27
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2020 - 30.06.2020 - 04.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Üretim faaliyetinin kısmen 2 ay geçici süreyle durdurulması.
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Corona virüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, dışsal riskler ve etkilerinin oluşturduğu zorunluluk hali ile üretime olan talep eksikliği sebebiyle.
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
31.08.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
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Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
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Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
01.09.2020 tarihinde kısmen üretim faaliyetine başlanacaktır.
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
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Açıklamalar
Şirketimiz, Corona Virüs salgınına karşı bünyesinde, gerekli görülen veya resmi makamlarca önerilen tedbirler alınmış ve uygulanmaya devam edilmektedir. Alınan tüm tedbirlere uyulmak suretiyle 01.09.2020 tarihinden itibaren kısmen üretim faaliyetine başlanacaktır. Üretim faaliyetine başlanılmayacak bölümler için ise koronavirüs (Covid-19)nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına ilişkin "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca daha önce uzatılan süreden başlamak üzere Kısa Çalışma ödeneği desteği alınması süresi 2 ay daha uzatılarak uygulanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871839
BIST