***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler84.690.000 10.442.116 -4.120.887 -1.084.262 73.796.708 -1.021.358 682.643 1.489.682 102.265.160 28.823.640 295.963.442 15.533.839 311.497.281Transferler4.363.943 24.459.697 -28.823.640Dönem Karı (Zararı)13.484.591Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.360.618 -3.360.618 -3.360.618Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.410.262 425.659 3.810.477 -3.810.477 2.835.921 -712.562 2.123.359Dönem Sonu Bakiyeler84.690.000 10.442.116 -7.481.505 -1.084.262 76.206.970 -2.540.818 5.046.586 5.300.159 122.914.380 13.484.591 306.978.217 14.821.277 321.799.494Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler84.690.000 10.442.116 -7.481.505 -1.084.262 76.206.970 -2.540.818 5.046.586 5.300.159 122.914.380 13.484.591 306.978.217 14.821.277 321.799.494Diğer Düzeltmeler684.285 684.285 684.285Transferler656.850 12.827.741 -13.484.591Dönem Karı (Zararı)59.709.243 59.709.243 3.356.670 63.065.913Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.344.155 1.344.155 1.344.155Kar Payları-257.421 -257.421 -257.421Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.011.773 -1.011.773 -1.011.773Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler949.711 253.926 -9.843 9.657 1.203.451 1.223.138 2.426.589Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)3.849.088 3.849.088 3.849.088Dönem Sonu Bakiyeler84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 81.005.769 -942.737 5.693.593 5.300.159 136.178.642 59.709.243 372.499.245 19.401.085 391.900.330Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI36.463.926 17.802.025Dönem Karı (Zararı)59.709.243 13.484.591Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)59.709.243 13.484.591Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-25.804.743 13.204.486Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.264.990 6.574.277Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.214.076 -779.772Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.672.436 519.821Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-541.640 -1.299.593Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.677.942 2.605.792Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.772.128 2.485.835Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-94.186 119.957Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.638.422 -1.218.016Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.488.031 -884.447Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-150.391 -333.569Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-33.449.465 -7.140.936İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-33.449.465 -7.140.936Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.915.546 13.163.141Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-45.543 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-45.543 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler684.285İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.714.991 -6.688.936Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.710.346 -10.635.880İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.730.052 -11.893İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.980.294 -10.623.987Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler198.969 246.928İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)198.969 246.928Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler116.173 -6.759.166Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-818.797 406.155Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler470.730 12.984.004İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.775.113 2.897.234İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.304.383 10.086.770Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)909.819 -1.277.792Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.273.684 229.978İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.273.684 229.978Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)16.507.333 199.169İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-232.574 -2.082.332Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-669.426 -1.679.909Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)436.852 -402.423Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları37.619.491 20.000.141Alınan Faiz1.488.031 884.447Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.312.930 -3.011.467Vergi İadeleri (Ödemeleri)-330.666 -71.096YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-32.992.398 -33.106.511Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-8.022.500 -16.000.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.733.985 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.733.985 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-21.961.842 -9.743.004Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-21.961.842 -9.743.004Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.824.419 -5.529.769Alınan Temettüler-257.421Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.660.201 -1.833.738FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.402.911 38.435.194İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-1.011.773 -3.360.618İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.011.773 -3.360.618Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri27.368.258 64.241.473Kredilerden Nakit Girişleri20.760.505 59.449.529Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri6.607.753 4.791.944İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-5.731.102 -12.257.856Ödenen Faiz-9.504.214 -9.550.803Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5.281.742 -637.002YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.874.439 23.130.708NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.874.439 23.130.708DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ44.940.598 21.809.890DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ64.815.037 44.940.598Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri64.815.037 44.940.598Ticari Alacaklar69.291.957 52.499.165İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5.010.791 30.497İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar64.281.166 52.468.668Diğer Alacaklar61.737 268.950İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar61.737 268.950Stoklar57.954.634 57.529.167Peşin Ödenmiş Giderler2.065.659 1.248.874İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.065.659 1.248.874Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar436.828 106.162Diğer Dönen Varlıklar2.569.688 1.900.262ARA TOPLAM197.195.540 158.493.178TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR197.195.540 158.493.178DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar24.095.629 16.073.129Diğer Alacaklar35.224.741 29.467.217İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar35.173.555 29.424.275İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar51.186 42.942Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar73.569.164 40.119.699Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller127.956.440 124.254.440Maddi Duran Varlıklar172.418.193 158.562.914Arazi ve Arsalar83.097.302 83.097.302Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri289.124 304.045Binalar45.437.263 39.400.428Tesis, Makine ve Cihazlar39.754.776 30.793.391Taşıtlar908.296 309.417Mobilya ve Demirbaşlar1.275.618 893.089Özel Maliyetler1.655.814 1.825.760Yapılmakta Olan Yatırımlar1.939.482Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.799.663 65.113Diğer Haklar37.995 35.951Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri4.736.166Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar25.502 29.162Peşin Ödenmiş Giderler29.346 27.334İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29.346 27.334Ertelenmiş Vergi Varlığı6.694.829 7.168.571TOPLAM DURAN VARLIKLAR444.788.005 375.738.417TOPLAM VARLIKLAR641.983.545 534.231.595KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar108.365.227 123.593.934İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar108.365.227 123.593.934Banka Kredileri100.874.644 118.057.324Kiralama İşlemlerinden Borçlar7.490.583 5.536.610Ticari Borçlar20.180.685 20.450.336İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5.709.364 2.977.112İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar14.471.321 17.473.224Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.610.848 3.701.029Diğer Borçlar2.462.529 1.170.667İlişkili Taraflara Diğer Borçlar292.467 274.289İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.170.062 896.378Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20.041.965 3.534.632İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20.041.965 3.534.632Kısa Vadeli Karşılıklar3.252.162 2.641.438Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.354.043 1.032.920Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.898.119 1.608.518Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler900.036 846.971İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler900.036 846.971ARA TOPLAM159.813.452 155.939.007TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER159.813.452 155.939.007UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar59.214.136 26.121.385İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar59.214.136 26.121.385Banka Kredileri45.068.990 16.630.019Kiralama İşlemlerinden Borçlar14.145.146 9.491.366Uzun Vadeli Karşılıklar4.944.011 5.954.604Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.944.011 5.954.604Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26.111.616 24.417.105TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER90.269.763 56.493.094TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER250.083.215 212.432.101ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar372.499.245 306.978.217Ödenmiş Sermaye84.690.000 84.690.000Sermaye Düzeltme Farkları10.442.116 10.442.116Geri Alınmış Paylar (-)-8.493.278 -7.481.505Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-1.084.262 -1.084.262Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)80.063.032 73.666.152Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)80.063.032 73.666.152Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)81.005.769 76.206.970Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-942.737 -2.540.818Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.693.593 5.046.586Yasal Yedekler5.693.593 5.046.586Diğer Yedekler5.300.159 5.300.159Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları136.178.642 122.914.380Net Dönem Karı veya Zararı59.709.243 13.484.591Kontrol Gücü Olmayan Paylar19.401.085 14.821.277TOPLAM ÖZKAYNAKLAR391.900.330 321.799.494TOPLAM KAYNAKLAR641.983.545 534.231.595Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat293.553.349 214.207.938Satışların Maliyeti-254.161.806 -182.694.758TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)39.391.543 31.513.180BRÜT KAR (ZARAR)39.391.543 31.513.180Genel Yönetim Giderleri-12.791.180 -9.144.521Pazarlama Giderleri-8.081.168 -7.227.308Araştırma ve Geliştirme Giderleri-739.479 -683.578Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler36.151.784 53.286.718Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-15.599.571 -31.209.173ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)38.331.929 36.535.318Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.869.962 5.529.769Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar43.623.575 20.056.802FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)85.825.466 62.121.889Finansman Gelirleri3.163.746 975.535Finansman Giderleri-24.987.896 -38.778.956SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)64.001.316 24.318.468Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-935.403 -11.837.532Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-935.403 -11.837.532SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)63.065.913 12.480.936DÖNEM KARI (ZARARI)63.065.913 12.480.936Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.356.670 -1.003.655Ana Ortaklık Payları59.709.243 13.484.591Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.902.838 5.362.015Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)4.798.799 3.766.995Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.148.668 2.044.898Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler252.707 -449.878Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri252.707 -449.878Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.902.838 5.362.015TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)66.968.751 17.842.951Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları66.968.751 17.842.951http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825078BIST