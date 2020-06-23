***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler84.690.000 10.442.116 -7.481.505 -1.084.262 76.206.970 -2.540.818 5.046.586 5.300.159 122.914.380 13.484.591 306.978.217 14.821.277 321.799.494Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-43.653 -43.653 -43.653Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler13.484.591 -13.484.591 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)18.209.727 18.209.727 18.209.727Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.725.700 1.725.700 1.725.700Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-542.455 -542.455 -542.455Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler160.919 160.919 -321.799 -160.880Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)683.538 683.538 683.538Dönem Sonu Bakiyeler84.690.000 10.442.116 -8.023.960 -1.084.262 76.206.970 -654.199 5.046.586 5.300.159 137.038.856 18.209.727 327.171.993 14.499.478 341.671.471Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 81.005.769 -942.737 5.693.593 5.300.159 136.178.642 59.709.243 372.499.245 19.401.085 391.900.330Diğer Düzeltmeler-14.840 -14.840 -14.840Transferler59.709.243 -59.709.243 0 0Dönem Karı (Zararı)19.683.180 19.683.180 262.565 19.945.745Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.015.172 1.015.172 1.015.172Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler108.228 -126.208 -17.980 -17.981 -35.961Dönem Sonu Bakiyeler84.690.000 10.442.116 180.663 5.693.593 5.300.159 195.746.837 19.683.180 393.164.777 19.645.669 412.810.446Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.467.847 4.705.062Dönem Karı (Zararı)19.683.180 18.209.727Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)19.683.180 18.209.727Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler44.490.247 -4.279.609Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.301.780 1.740.258Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-619.435 -822.150Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-936.806 62.060Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler317.371 -884.210Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.953.473 4.819.131Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.953.473 4.819.131Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-711.183 -402.850Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-660.578 -355.584Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-50.605 -47.266Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler40.734.664 -9.685.349İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler40.734.664 -9.685.349Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-1.154.212 -612.187Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-14.840 683.538İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-29.577.657 -7.852.495Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.826.542 303.952İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.521.361 -16.327İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.347.903 320.279Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.376.611 -1.860.524İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.184.298 -2.007.515İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-192.313 146.991Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-562.530 -1.356.806Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-562.530 -1.356.806Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.527.647 -6.148.257Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-907.390 -1.076.390Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler903.258 -1.533.258İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.207.114 -178.971İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.110.372 -1.354.287Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)744.824 2.063.425Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-212.983 -274.028Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-212.983 -274.028Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-681.542 -98.273İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)36.653 25.144İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-718.195 -123.417Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-15.130.494 2.127.664Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları34.595.770 6.077.623Alınan Faiz660.578 355.584Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.103.047 -1.108.028Vergi İadeleri (Ödemeleri)304.398 10.075Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10.148 -630.192YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.200.814 -3.052.684Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-542.455Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.106 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.106 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.207.920 -2.510.229Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.207.920 -2.510.229FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.589.163 7.150.839Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.943.734 9.656.563Kredilerden Nakit Girişleri9.656.563Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri2.943.734Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.487.561 -663.414Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.487.561Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-663.414Ödenen Faiz-4.045.336 -1.842.310YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.677.870 8.803.217NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.677.870 8.803.217DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ64.815.037 44.940.598DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ86.492.907 53.743.815Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri86.492.907 64.815.037Ticari Alacaklar75.171.088 69.291.957İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar1.489.430 5.010.791İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar73.681.658 64.281.166Diğer Alacaklar248.244 61.737İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar248.244 61.737Stoklar62.164.910 57.954.634Peşin Ödenmiş Giderler3.002.395 2.065.659İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.002.395 2.065.659Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar132.430 436.828Diğer Dönen Varlıklar3.132.218 2.569.688İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.132.218 2.569.688ARA TOPLAM230.344.192 197.195.540TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR230.344.192 197.195.540DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar24.095.629 24.095.629Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar24.095.629 24.095.629Diğer Alacaklar38.414.846 35.224.741İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar38.357.854 35.173.555İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar56.992 51.186Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar32.834.500 73.569.164Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller127.925.835 127.956.440Maddi Duran Varlıklar176.350.955 172.418.193Arazi ve Arsalar83.097.302 83.097.302Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri285.470 289.124Binalar45.070.934 45.437.263Tesis, Makine ve Cihazlar43.037.586 39.754.776Taşıtlar836.951 908.296Mobilya ve Demirbaşlar2.309.329 1.275.618Özel Maliyetler1.606.483 1.655.814Yapılmakta Olan Yatırımlar106.900 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.796.540 4.799.663Diğer Haklar35.787 37.995Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri4.736.166 4.736.166Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar24.587 25.502Peşin Ödenmiş Giderler0 29.346İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 29.346Ertelenmiş Vergi Varlığı7.246.186 6.694.829TOPLAM DURAN VARLIKLAR411.664.491 444.788.005TOPLAM VARLIKLAR642.008.683 641.983.545KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar74.689.103 108.365.227İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar74.689.103 108.365.227Banka Kredileri68.382.163 100.874.643Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.306.940 7.490.584Ticari Borçlar20.149.121 20.180.685İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3.425.223 5.709.364İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar16.723.898 14.471.321Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.355.672 4.610.848Diğer Borçlar1.780.987 2.462.529İlişkili Taraflara Diğer Borçlar329.120 292.467İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.451.867 2.170.062Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.911.471 20.041.965İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.911.471 20.041.965Kısa Vadeli Karşılıklar2.554.954 3.252.162Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.465.415 1.354.043Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.089.539 1.898.119Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.495.633 900.036İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.495.633 900.036ARA TOPLAM110.936.941 159.813.452TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER110.936.941 159.813.452UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar86.301.097 59.214.136İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar86.301.097 59.214.136Banka Kredileri68.028.574 45.068.990Kiralama İşlemlerinden Borçlar18.272.523 14.145.146Uzun Vadeli Karşılıklar6.104.056 4.944.011Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.104.056 4.944.011Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25.856.143 26.111.616TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER118.261.296 90.269.763TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER229.198.237 250.083.215ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar393.164.777 372.499.245Ödenmiş Sermaye84.690.000 84.690.000Sermaye Düzeltme Farkları10.442.116 10.442.116Geri Alınmış Paylar (-)-8.493.278 -8.493.278Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-1.084.262 -1.084.262Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)81.186.432 80.063.032Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)81.186.432 80.063.032Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)81.005.769 81.005.769Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)180.663 -942.737Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.693.593 5.693.593Yasal Yedekler5.693.593 5.693.593Diğer Yedekler5.300.159 5.300.159Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları195.746.837 136.178.642Net Dönem Karı veya Zararı19.683.180 59.709.243Kontrol Gücü Olmayan Paylar19.645.669 19.401.085TOPLAM ÖZKAYNAKLAR412.810.446 391.900.330TOPLAM KAYNAKLAR642.008.683 641.983.545Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat76.523.162 62.225.483Satışların Maliyeti-66.486.014 -56.212.952TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.037.148 6.012.531BRÜT KAR (ZARAR)10.037.148 6.012.531Genel Yönetim Giderleri-4.748.138 -4.609.239Pazarlama Giderleri-2.271.365 -2.053.419Araştırma ve Geliştirme Giderleri-356.375 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14.557.064 11.878.140Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.945.683 -2.704.014ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.272.651 8.523.999Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12.991.804 19.730.749FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)27.264.455 28.254.748Finansman Gelirleri1.323.582 745.822Finansman Giderleri-9.796.504 -12.032.472SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.791.533 16.968.098Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.154.212 542.575Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.154.212 542.575SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19.945.745 17.510.673DÖNEM KARI (ZARARI)19.945.745 17.510.673Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar262.565 -699.054Ana Ortaklık Payları19.683.180 18.209.727Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (TL) 0,23000000 0,22000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.231.627 2.151.359Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.579.009 2.758.153Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-347.382 -606.794Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-347.382 -606.794Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.231.627 2.151.359TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.177.372 19.662.032Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları21.177.372 19.662.032http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850189BIST