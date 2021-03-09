***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler84.690.000 10.442.116 -7.481.505 -1.084.262 76.206.970 -2.540.818 5.046.586 5.300.159 122.914.380 13.484.591 306.978.217 14.821.277 321.799.494Diğer Düzeltmeler684.285 684.285 0 684.285Transferler656.850 12.827.741 -13.484.591 0 0 0Dönem Karı (Zararı)59.709.243 59.709.243 3.356.670 63.065.913Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.849.088 1.344.155 5.193.243 0 5.193.243Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.011.773 -1.011.773 -1.011.773Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler949.711 253.926 -9.843 9.657 1.203.451 1.223.138 2.426.589Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-257.421 -257.421 0 -257.421Dönem Sonu Bakiyeler20 84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 81.005.769 -942.737 5.693.593 5.300.159 136.178.642 59.709.243 372.499.245 19.401.085 391.900.330Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 81.005.769 -942.737 5.693.593 5.300.159 136.178.642 59.709.243 372.499.245 19.401.085 391.900.330Diğer Düzeltmeler-849.326 -849.326 -849.326Transferler59.709.243 -59.709.243 0 0Dönem Karı (Zararı)111.510.900iderleri25 -28.629.322 -24.987.896SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)118.251.197 64.001.316Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.021.459 -935.403Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -2.021.459 -935.403SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)116.229.738 63.065.913DÖNEM KARI (ZARARI)116.229.738 63.065.913Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.718.838 3.356.670Ana Ortaklık Payları111.510.900 59.709.243Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç 27 1,32000000 0,71000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar10.291.793 3.902.838Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10.744.099 4.798.799Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -579.880 -1.148.668Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler127.574 252.707Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi127.574 252.707Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.291.793 3.902.838TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)126.521.531 66.968.751Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.048.574 4.455.839Ana Ortaklık Payları124.472.957 62.512.912http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916596BIST