***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler84.690.000 10.442.116 -7.481.505 -1.084.262 76.206.970 -2.540.818 5.046.586 5.300.159 122.914.380 13.484.591 306.978.217 14.821.277 321.799.494Diğer Düzeltmeler684.285 684.285 0 684.285Transferler656.850 12.827.741 -13.484.591 0 0 0Dönem Karı (Zararı)59.709.243 59.709.243 3.356.670 63.065.913Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.849.088 1.344.155 5.193.243 0 5.193.243Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.011.773 -1.011.773 -1.011.773Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler949.711 253.926 -9.843 9.657 1.203.451 1.223.138 2.426.589Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-257.421 -257.421 0 -257.421Dönem Sonu Bakiyeler20 84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 81.005.769 -942.737 5.693.593 5.300.159 136.178.642 59.709.243 372.499.245 19.401.085 391.900.330Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 81.005.769 -942.737 5.693.593 5.300.159 136.178.642 59.709.243 372.499.245 19.401.085 391.900.330Diğer Düzeltmeler-849.326 -849.326 -849.326Transferler59.709.243 -59.709.243 0 0Dönem Karı (Zararı)111.510.900 111.510.900 4.718.838 116.229.738Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)12.870.422 463.904 13.334.326 13.334.326Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması5.677.438 5.677.438 -5.000 2.405.815Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler73 -2.126.323 77.749 224.698 -1.823.876 1.823.803 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-3.266.623Dönem Sonu Bakiyeler20 84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -4.350.812 91.749.868 -401.084 5.693.593 5.300.159 200.940.695 111.510.900 497.082.157 25.938.726 523.020.883Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI134.980.993 36.463.926Dönem Karı (Zararı)111.510.900 59.709.243Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)111.510.900 59.709.243Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler25.223.907 -25.804.743Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 9.509.973 7.264.990Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.729.725 -3.214.076Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 3.038.953 -2.672.436Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 690.772 -541.640Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.532.892 2.677.942Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 4.521.392 2.772.128Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 11.500 -94.186Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.128.158 -1.638.422Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -2.543.012 -1.488.031Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23 -585.146 -150.391Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler7.816.187 -33.449.465İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 7.816.187 -33.449.465Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.600.587 1.915.546Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler12.027 -45.543Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 12.027 -45.543Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-849.326 684.285İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.129.171 3.714.991Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.989.607 -14.710.346İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.965.104 -9.730.052İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.954.711 -4.980.294Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-231.208 198.969İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-231.208 198.969Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8.369.955 116.173Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)662.044 -818.797Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.204.102 470.730İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.743.001 2.775.113İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9.947.103 -2.304.383Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.200.923 909.819Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-557.593 1.273.684İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-557.593 1.273.684Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-13.772.024 16.507.333İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-613.917 -232.574Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)214.487 -669.426Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-828.404 436.852Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları134.605.636 37.619.491Alınan Faiz25 2.543.012 1.488.031Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -2.323.754 -2.312.930Vergi İadeleri (Ödemeleri)156.099 -330.666YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-52.273.788 -32.992.398Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri2.410.888 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -8.022.500Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.468 2.733.985Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.468 2.733.985Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.291.386 -21.961.842Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.291.386 -21.961.842Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-35.900.379 -3.824.419Alınan Temettüler0 -257.421Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.501.379 -1.660.201FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-79.227.356 16.402.911İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -1.011.773İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -1.011.773Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri705.028 27.368.258Kredilerden Nakit Girişleri705.028 20.760.505Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 6.607.753Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-64.489.932 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-63.449.806 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.040.126 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-8.954.059 -5.731.102Ödenen Faiz25 -11.124.409 -9.504.214Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.636.016 5.281.742YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.479.849 19.874.439NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.479.849 19.874.439DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ64.815.037 44.940.598DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ68.294.886 64.815.037Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 68.294.886 64.815.037Ticari Alacaklar67.678.067 69.291.957İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 45.687 5.010.791İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 67.632.380 64.281.166Diğer Alacaklar287.139 61.737İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 287.139 61.737Stoklar10 48.893.907 57.954.634Peşin Ödenmiş Giderler1.432.961 2.065.659İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 1.432.961 2.065.659Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 280.729 436.828Diğer Dönen Varlıklar2.355.201 2.569.688İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 2.355.201 2.569.688ARA TOPLAM189.222.890 197.195.540TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR189.222.890 197.195.540DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar12 24.095.629 24.095.629Ticari Alacaklar286.083 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 286.083 0Diğer Alacaklar43.956.002 35.224.741İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 43.899.010 35.173.555İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 56.992 51.186Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 65.752.977 73.569.164Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 163.856.819 127.956.440Maddi Duran Varlıklar194.067.403 172.418.193Arazi ve Arsalar14 91.130.696 83.097.302Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 274.510 289.124Binalar14 50.399.697 45.437.263Tesis, Makine ve Cihazlar14 47.532.271 39.754.776Taşıtlar14 659.143 908.296Mobilya ve Demirbaşlar14 2.556.015 1.275.618Özel Maliyetler14 1.499.753 1.655.814Yapılmakta Olan Yatırımlar14 15.318 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.372.519 4.799.663Diğer Haklar15 42.304 37.995Bilgisayar Yazılımları15 60.963 25.502Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 5.269.252 4.736.166Peşin Ödenmiş Giderler0 29.346İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 0 29.346Ertelenmiş Vergi Varlığı26 8.917.054 6.694.829TOPLAM DURAN VARLIKLAR506.304.486 444.788.005TOPLAM VARLIKLAR695.527.376 641.983.545KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar32.377.449 108.365.227İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar32.377.449 108.365.227Banka Kredileri8 26.300.429 100.874.643Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 6.077.020 7.490.584Ticari Borçlar26.521.180 20.180.685İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 2.917.613 5.709.364İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 23.603.567 14.471.321Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 3.409.925 4.610.848Diğer Borçlar1.676.332 2.462.529İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 63.863 292.467İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.612.469 2.170.062Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.269.941 20.041.965İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 6.269.941 20.041.965Kısa Vadeli Karşılıklar3.628.199 3.252.162Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 2.527.160 1.354.043Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.101.039 1.898.119Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler880.212 900.036İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 880.212 900.036ARA TOPLAM74.763.238 159.813.452TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER74.763.238 159.813.452UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar60.292.601 59.214.136İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar60.292.601 59.214.136Banka Kredileri8 45.774.018 45.068.990Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 14.518.583 14.145.146Ticari Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar5.388.652 4.944.011Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 5.388.652 4.944.011Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 32.062.002 26.111.616TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER97.743.255 90.269.763TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER172.506.493 250.083.215ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar497.082.157 372.499.245Ödenmiş Sermaye20 84.690.000 84.690.000Sermaye Düzeltme Farkları20 10.442.116 10.442.116Geri Alınmış Paylar (-)-8.493.278 -8.493.278Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-4.350.812 -1.084.262Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)91.348.784 80.063.032Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)91.348.784 80.063.032Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)91.749.868 81.005.769Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -401.084 -942.737Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.693.593 5.693.593Yasal Yedekler20 5.693.593 5.693.593Diğer Yedekler5.300.159 5.300.159Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları200.940.695 136.178.642Net Dönem Karı veya Zararı111.510.900 59.709.243Kontrol Gücü Olmayan Paylar25.938.726 19.401.085TOPLAM ÖZKAYNAKLAR523.020.883 391.900.330TOPLAM KAYNAKLAR695.527.376 641.983.545Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 276.430.180 293.553.349Satışların Maliyeti21 -234.524.670 -254.161.806TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)41.905.510 39.391.543BRÜT KAR (ZARAR)41.905.510 39.391.543Genel Yönetim Giderleri22 -11.147.276 -12.791.180Pazarlama Giderleri22 -8.103.659 -8.081.168Araştırma ve Geliştirme Giderleri-407.703 -739.479Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 60.884.983 36.151.784Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -22.574.759 -15.599.571ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)60.557.096 38.331.929Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 36.022.798 3.869.962Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -12.027 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 45.910.281 43.623.575FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)142.478.148 85.825.466Finansman Gelirleri25 4.402.371 3.163.746Finansman Giderleri25 -28.629.322 -24.987.896SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)118.251.197 64.001.316Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.021.459 -935.403Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -2.021.459 -935.403SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)116.229.738 63.065.913DÖNEM KARI (ZARARI)116.229.738 63.065.913Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.718.838 3.356.670Ana Ortaklık Payları111.510.900 59.709.243Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç 27 1,32000000 0,71000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar10.291.793 3.902.838Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10.744.099 4.798.799Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -579.880 -1.148.668Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler127.574 252.707Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi127.574 252.707Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.291.793 3.902.838TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)126.521.531 66.968.751Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.048.574 4.455.839Ana Ortaklık Payları124.472.957 62.512.912http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919089BIST