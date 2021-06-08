***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 81.005.769 -942.737 5.693.593 5.300.159 136.178.642 59.709.243 372.499.245 19.401.085 391.900.330Transferler59.709.243 -59.709.243Dönem Karı (Zararı)19.683.180 19.683.180 262.565 19.945.745Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.015.172 1.015.172 1.015.172Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler108.228 -126.208 -17.980 -17.981 -35.961Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-14.840 -14.840 -14.840Dönem Sonu Bakiyeler20 84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 81.005.769 180.663 5.693.593 5.300.159 195.746.837 19.683.180 393.164.777 19.645.669 412.810.446Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -4.350.812 91.749.868 -401.084 5.693.593 5.300.159 200.940.695 111.510.900 497.082.157 25.938.726 523.020.883Diğer Düzeltmeler3.255.345 -43.647 3.211.698 3.211.698Transferler68.310.000 -10.442.116 -2.481.397 -5.300.159 61.424.572 -111.510.900 0 0Dönem Karı (Zararı)40.645.919 40.645.919 549.806 41.195.725Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.104.762 2.104.762 2.104.762Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler77.749 37.188 114.937 199.876 314.813Dönem Sonu Bakiyeler20 153.000.000 0 -8.493.278 -1.095.467 91.749.868 1.781.427 3.212.196 0 262.358.808 40.645.919 543.159.473 26.688.408 569.847.881Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI44.983.935 34.457.698Dönem Karı (Zararı)40.645.919 19.683.180Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)40.645.919 19.683.180Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.387.983 44.490.247Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 2.603.084 2.301.780Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.131.042 -619.435Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.874.814 -936.806Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 256.228 317.371Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.569.560 3.953.473Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 5.569.560 3.953.473Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.016.646 -711.183Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -608.056 -660.578Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23 -408.590 -50.605Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11.491.536 40.734.664İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 11.491.536 40.734.664Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-1.165.002 -1.154.212Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.181.944 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -3.181.944 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-43.647 -14.840İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-16.062.905 -29.577.658Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.490.657 -5.826.542İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.708 3.521.361İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7.494.365 -9.347.903Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-16.369.190 -3.376.612İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.801.759 -3.184.299İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-567.431 -192.313Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-791.999 -562.530Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-791.999 -562.530Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-12.103.617 -4.527.647Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.398.925 -907.390Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.186.360 903.258İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.430 -2.207.114İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.183.930 3.110.372Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.113.672 744.824Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler262.359 -212.983Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)262.359 -212.983Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler146.292 -681.542İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 36.653İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)146.292 -718.195Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)3.401.486 -15.130.494Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları40.970.997 34.595.769Alınan Faiz25 608.056 660.578Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -299.166 -1.103.047Vergi İadeleri (Ödemeleri)-69.680 304.398Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3.773.728 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.905.549 -6.200.814Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.905.549 7.106Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.905.549 7.106Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.207.920Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.207.920FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.154.602 -6.579.014Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.874.728 2.943.734Kredilerden Nakit Girişleri1.782.820 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri91.908 2.943.734Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.843.750 -5.487.561Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.843.750 -5.487.561Ödenen Faiz25 -2.185.580 -4.045.336Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 10.149YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.734.882 21.677.870NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.734.882 21.677.870DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ68.294.886 64.815.037DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ113.029.768 86.492.907Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 113.029.768 68.294.886Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar58.370.009 67.678.067İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 49.395 45.687İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 58.320.614 67.632.380Diğer Alacaklar849.712 287.139İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 849.712 287.139Stoklar10 60.741.296 48.893.907Peşin Ödenmiş Giderler4.831.886 1.432.961İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 4.831.886 1.432.961Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 350.409 280.729Diğer Dönen Varlıklar3.147.200 2.355.201İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 3.147.200 2.355.201ARA TOPLAM241.320.280 189.222.890TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR241.320.280 189.222.890DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar24.095.629 24.095.629Diğer Finansal Yatırımlar12 24.095.629 24.095.629Ticari Alacaklar0 286.083İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 286.083Diğer Alacaklar59.762.619 43.956.002İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 59.700.769 43.899.010İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 61.850 56.992Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 54.261.441 65.752.977Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 163.830.915 163.856.819Maddi Duran Varlıklar191.750.427 194.067.403Arazi ve Arsalar14 91.130.696 91.130.696Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 270.856 274.510Binalar14 49.984.672 50.399.697Tesis, Makine ve Cihazlar14 45.619.009 47.532.271Taşıtlar14 609.184 659.143Mobilya ve Demirbaşlar14 2.676.002 2.556.015Özel Maliyetler14 1.444.690 1.499.753Yapılmakta Olan Yatırımlar14 15.318 15.318Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.388.710 5.372.519Diğer Haklar15 38.905 42.304Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri15 5.293.425 5.269.252Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 56.380 60.963Ertelenmiş Vergi Varlığı26 9.800.477 8.917.054TOPLAM DURAN VARLIKLAR508.890.218 506.304.486TOPLAM VARLIKLAR750.210.498 695.527.376KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar30.831.665 32.377.449İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar30.831.665 32.377.449Banka Kredileri8 25.897.669 26.300.429Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 4.933.996 6.077.020Ticari Borçlar29.070.280 26.521.180İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 2.791.615 2.917.613İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 26.278.665 23.603.567Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 5.523.597 3.409.925Diğer Borçlar1.822.624 1.676.332İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 63.863 63.863İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.758.761 1.612.469Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.671.427 6.269.941İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 9.671.427 6.269.941Kısa Vadeli Karşılıklar4.371.630 3.628.199Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 3.270.591 2.527.160Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.101.039 1.101.039Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.142.571 880.212İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 1.142.571 880.212ARA TOPLAM82.433.794 74.763.238TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER82.433.794 74.763.238UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar58.683.783 60.292.601İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar58.683.783 60.292.601Banka Kredileri8 42.930.268 45.774.018Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 15.753.515 14.518.583Uzun Vadeli Karşılıklar6.773.310 5.388.652Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 6.773.310 5.388.652Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 32.471.730 32.062.002TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER97.928.823 97.743.255TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER180.362.617 172.506.493ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar543.159.473 497.082.157Ödenmiş Sermaye20 153.000.000 84.690.000Sermaye Düzeltme Farkları20 0 10.442.116Geri Alınmış Paylar (-)-8.493.278 -8.493.278Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-1.095.467 -4.350.812Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)93.531.295 91.348.784Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)93.531.295 91.348.784Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)91.749.868 91.749.868Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 1.781.427 -401.084Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.212.196 10.993.752Yasal Yedekler20 3.212.196 5.693.593Diğer Kısıtlanmış Yedekler0 5.300.159Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları262.358.808 200.940.695Net Dönem Karı veya Zararı40.645.919 111.510.900Kontrol Gücü Olmayan Paylar26.688.408 25.938.726TOPLAM ÖZKAYNAKLAR569.847.881 523.020.883TOPLAM KAYNAKLAR750.210.498 695.527.376Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 88.477.710 76.523.162Satışların Maliyeti21 -75.610.943 -66.486.014TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.866.767 10.037.148BRÜT KAR (ZARAR)12.866.767 10.037.148Genel Yönetim Giderleri22 -7.019.173 -4.748.138Pazarlama Giderleri22 -1.539.089 -2.271.365Araştırma ve Geliştirme Giderleri-101.926 -356.375Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 24.602.953 14.557.064Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -8.906.396 -2.945.683ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.903.136 14.272.651Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 3.181.944 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 20.536.811 12.991.804FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)43.621.891 27.264.455Finansman Gelirleri25 1.142.036 1.323.582Finansman Giderleri25 -4.764.627 -9.796.504SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)39.999.300 18.791.533Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.196.425 1.154.212Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 1.196.425 1.154.212SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)41.195.725 19.945.745DÖNEM KARI (ZARARI)41.195.725 19.945.745Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar549.806 262.565Ana Ortaklık Payları40.645.919 19.683.180Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 27 0,48000000 0,23000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.450.998 1.231.627Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 3.142.305 1.579.009Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-691.307 -347.382Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-691.307 -347.382Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.450.998 1.231.627TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)43.646.723 21.177.372Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları43.646.723 21.177.372http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941200BIST