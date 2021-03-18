***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
18.03.2021 15:13
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
31.12.2020 Dönemi Finansal Tablolar.
Değişikliğin Nedeni
Finansal Tablolar
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
-
Açıklamalar
KAP'ta yayınlanan 31.12.2020 dönemi Finansal Raporun 10. sayfasının 20 nolu dipnot maddeli kısmında Bağlı ortaklıklarımızdan tasfiye olan Arsan Giyim Yatırım Pazarlama Anonim Şirketi' nin konsolidasyondan çıkış etkisi olan 3.266.550 TL Ana ortaklığa ait öz kaynaklarda sehven Sermaye Düzelmesi Olumlu Farklarından düşülmüştür. Buna istinaden yapılan düzeltmede sınıflama yapılarak özkaynaklarımızda Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi hesabına alınmıştır.
Söz konusu değişiklikler KAP Finansal Tablolar formatına eklenerek tekrar yayınlanacaktır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919004
BIST
16:301.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,12
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.557
16:307,3742
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -0,1212
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,3265
16:308,8020
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -0,1882
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,7522
16:30407,84
En Yüksek
|Değişim
|: -3,02%
|| -12,71
|Açılış
|: 407,84
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
406,86
BIST En Aktif Hisseler16:30
|CLEBI
|330,00
|214.672.568
|% 10,00
|
|PAMEL
|31,02
|7.097.803
|% 10,00
|
|ERBOS
|68,85
|69.527.024
|% 9,98
|
|BLCYT
|11,46
|65.373.251
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|52.862.118
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,84
|34.402.098
|% -10,00
|
|CASA
|144,00
|1.305.459
|% -10,00
|
|SANKO
|14,39
|168.419.809
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,87
|328.315
|% -8,97
|
|DENGE
|7,05
|1.599.551
|% -8,44
|
|GARAN
|9,12
|2.858.488.410
|% 4,23
|
|FROTO
|212,50
|2.297.226.317
|% -7,29
|
|THYAO
|14,15
|998.238.256
|% -2,75
|
|KRDMD
|7,52
|850.143.991
|% -1,18
|
|ODAS
|3,90
|732.328.820
|% 4,56
|
|GARAN
|9,12
|2.858.488.410
|% 4,23
|
|YKBNK
|2,77
|706.344.496
|% 2,97
|
|EKGYO
|2,18
|450.466.259
|% 0,00
|
|ODAS
|3,90
|732.328.820
|% 4,56
|
|TSKB
|1,71
|254.038.356
|% 1,18
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3699
|7,3742
|% -1,62
|
|Euro
|8,7956
|8,8020
|% -2,09
|
|Sterlin
|10,2241
|10,2754
|% -2,01
|
|Frank
|7,8956
|7,9432
|% -2,40
|
|Riyal
|1,9581
|1,9679
|% -1,71
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-23,44
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-12,40
|
|Cumhuriyet
|2.717
|2.758
|-60,00
|
|Tam
|2.705
|2.775
|-58,84
|
|Yarım
|1.307
|1.343
|-28,47
|
|Çeyrek
|656
|671
|-14,23
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,15
|-0,19
|
|B. Petrol
|66,72
|66,72
|-1,28
|