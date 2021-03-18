***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar31.12.2020 Dönemi Finansal Tablolar.Değişikliğin NedeniFinansal TablolarDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiAçıklamalarKAP'ta yayınlanan 31.12.2020 dönemi Finansal Raporun 10. sayfasının 20 nolu dipnot maddeli kısmında Bağlı ortaklıklarımızdan tasfiye olan Arsan Giyim Yatırım Pazarlama Anonim Şirketi' nin konsolidasyondan çıkış etkisi olan 3.266.550 TL Ana ortaklığa ait öz kaynaklarda sehven Sermaye Düzelmesi Olumlu Farklarından düşülmüştür. Buna istinaden yapılan düzeltmede sınıflama yapılarak özkaynaklarımızda Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi hesabına alınmıştır.Söz konusu değişiklikler KAP Finansal Tablolar formatına eklenerek tekrar yayınlanacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919004BIST