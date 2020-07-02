***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bildirim.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 02.07.2020Genel Kurul Tarihi 26.08.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.08.2020Ülke TürkiyeŞehir KAHRAMANMARAŞİlçe DULKADİROĞLUAdres Genel Kurulun Yapılacağı Adres: Karacasu Ferhuş Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne ait Yönetim binası.Gündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.2 - 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.3 - 2019 Yılı Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 2019 hesap dönemi kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilerek karara bağlanması.9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.10 - Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.11 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi.13 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması.14 - 2020 yılında yapılaca