***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bildirim.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 13.07.2021Genel Kurul Tarihi 26.08.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.08.2021Ülke TürkiyeŞehir KAHRAMANMARAŞİlçe DULKADİROĞLUAdres Genel Kurulun Yapılacağı Adres: Karacasu Ferhuş Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne ait Yönetim binası.Gündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.2 - . 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.3 - 2020 Yılı Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 2020 hesap dönemi kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.7 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması.8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilerek karara bağlanması.10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.11 - Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.12 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi.14 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması.15 - 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.16 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ARSAN 2020 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 ARSAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - İlan MetniEK: 3 ARSAN Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Esas Sözleşme Tadil Metni .pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısı 26 Ağustos 2021 tarihinde saat 14:00'da Karacasu Ferhuş Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne ait Yönetim binasında yapılacaktır.2020 yılına ilişkin Arsan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet, Arsan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Vekaletname örneği ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950636BIST