***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 13:52
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Aksu Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819435
BIST
15:20121.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 883,08
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
15:206,0482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0061
|Açılış
|: 6,0460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
15:206,5568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0043
|Açılış
|: 6,5530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
15:20307,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,57
|Açılış
|: 307,55
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|11,20
|65.940.488
|% 18,90
|
|TSPOR
|5,40
|221.196.912
|% 15,88
|
|GSRAY
|3,32
|735.367.102
|% 15,28
|
|GUBRF
|17,43
|196.272.996
|% 11,66
|
|EDIP
|2,50
|43.261.077
|% 10,62
|
|ARDYZ
|16,27
|30.651.947
|% -9,61
|
|ERBOS
|24,92
|15.164.338
|% -9,32
|
|QNBFB
|48,54
|1.449.605
|% -8,16
|
|HUBVC
|39,82
|48.499.059
|% -7,78
|
|ARSAN
|4,93
|8.547.432
|% -7,16
|
|ASELS
|29,24
|1.628.932.811
|% 0,55
|
|THYAO
|15,24
|1.383.427.874
|% 2,35
|
|GSRAY
|3,32
|735.367.102
|% 15,28
|
|ODAS
|2,26
|561.373.062
|% 5,12
|
|TUPRS
|112,40
|392.791.761
|% 2,18
|
|ODAS
|2,26
|561.373.062
|% 5,12
|
|GSRAY
|3,32
|735.367.102
|% 15,28
|
|BJKAS
|2,92
|286.212.590
|% 1,39
|
|KARSN
|1,92
|187.845.363
|% -2,54
|
|THYAO
|15,24
|1.383.427.874
|% 2,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8477
|7,8870
|% -0,36
|
|Frank
|6,1353
|6,1723
|% -0,09
|
|Riyal
|1,6077
|1,6157
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|-1,24
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.026
|2.076
|-4,60
|
|Yarım
|979
|1.004
|-2,22
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,11
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|57,23
|57,23
|-0,10
|