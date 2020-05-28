***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 13:42
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Aksu Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.03.2020 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847245
BIST
14:08105.063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 109,41
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
14:086,8174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0452
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
14:087,5013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0415
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5083
En Düşük
7,4416
14:08377,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 5,29
|Açılış
|: 377,65
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,05
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|4,96
|8.744.274
|% 9,98
|
|KENT
|520,70
|11.443.210
|% 9,95
|
|HLGYO
|1,67
|74.213.840
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|18.695.062
|% 9,83
|
|SERVE
|4,89
|901.762
|% 9,64
|
|CMENT
|31,68
|4.129.073
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|1.967.755
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.537.719
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|99.265
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,61
|2.388.482.535
|% 2,27
|
|GARAN
|7,73
|1.587.200.657
|% 1,18
|
|PGSUS
|58,95
|828.115.233
|% -0,25
|
|ASELS
|30,06
|480.099.571
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,64
|469.987.727
|% 0,71
|
|GARAN
|7,73
|1.587.200.657
|% 1,18
|
|THYAO
|12,61
|2.388.482.535
|% 2,27
|
|EKGYO
|1,42
|209.868.685
|% -0,70
|
|YKBNK
|2,21
|256.983.747
|% 0,00
|
|AVOD
|3,67
|391.353.637
|% -2,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3194
|8,3611
|% 0,47
|
|Frank
|6,9933
|7,0355
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8095
|1,8186
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|15,22
|
|Altın Gr.
|377
|377
|5,03
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.478
|31,90
|
|Tam
|2.520
|2.554
|44,20
|
|Yarım
|1.230
|1.243
|16,00
|
|Çeyrek
|615
|622
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,37
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,03
|
|B. Petrol
|35,09
|35,09
|0,49
|