***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.02.2021 15:01
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Aksu Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/02/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909913
BIST
16:171.557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -5,18
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.555
16:176,9846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0204
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9846
En Düşük
6,8965
16:178,4763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0217
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4783
En Düşük
8,3877
16:17406,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,24
|Açılış
|: 406,00
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
403,74
BIST En Aktif Hisseler16:15
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|ISKPL
|38,66
|35.591.910
|% 9,95
|
|UFUK
|24,54
|1.012.446
|% 9,95
|
|SAYAS
|13,61
|24.726.850
|% 9,94
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|KRGYO
|6,40
|61.405.463
|% -6,43
|
|PSDTC
|31,14
|32.436.329
|% -6,20
|
|PSDTC
|31,14
|32.436.329
|% -6,20
|
|ODAS
|4,06
|410.911.694
|% -0,25
|
|VERUS
|67,70
|274.113.160
|% 1,58
|
|ESEN
|40,38
|199.286.869
|% -2,84
|
|OYAKC
|8,54
|171.636.078
|% 2,40
|
|PGSUS
|72,45
|141.078.733
|% -2,56
|
|ODAS
|4,06
|410.911.694
|% -0,25
|
|IHLGM
|1,37
|97.784.365
|% -2,14
|
|HLGYO
|3,61
|104.340.935
|% 0,84
|
|OYAKC
|8,54
|171.636.078
|% 2,40
|
|PEKGY
|2,34
|41.442.832
|% -1,27
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9807
|6,9845
|% 0,29
|
|Euro
|8,4730
|8,4775
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,6409
|9,6892
|% -0,14
|
|Frank
|7,7905
|7,8375
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8484
|1,8577
|% -0,14
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-10,11
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-3,17
|
|Cumhuriyet
|2.684
|2.725
|-26,00
|
|Tam
|2.673
|2.740
|-24,61
|
|Yarım
|1.292
|1.326
|-11,90
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,95
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,44
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|-0,05
|
|B. Petrol
|62,98
|62,98
|-0,32
|
Seans Raporu
16:15
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16:27QNBFL
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 125.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 895 adet işlem
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16:25XU030
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16:25
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Endeks 1, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 33 altında . İşlem hacmi 25, 887.00 milyon TL de
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16:25PSDTC
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 31.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 002, 846 adet işlem