***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 14.06.2021 Tarihinde Aldığı Karar GereğinceŞirketimizin %.21,15 oranında iştirak ettiği Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. ile yine %.21,15 oranında iştirak ettiği Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. şirketlerinin güçlü yapısı, temettü ödeme verimliliğinin yüksek olması ve şirketimizin karlılığına olumlu etkileri değerlendirilmiş ve yine Farsan İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. (%.6,35 oranında pay sahibi) ile Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. (%.6,35 oranında pay sahibi) iştirak hisselerinin satın alınmasına ilişkin hukuki ve temel prensipler konuşulmuş ve tartışılmıştır.Neticesinde EPDK, Rekabet Kurumu ve diğer Kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli izin ve onayların alınarak şirketimiz ile Farsan İnşaat Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. şirketlerinde bulunan paylarının satın alınmasının şirket menfaatlerine uygun olduğuna karar verilmiştir. Sonuç olarak Hisse Satış Sözleşmesi düzenlenerek imzalanmasına ve her iki şirketin toplam hisse bedelinin DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (DELOİTTE) tarafından hazırlanan, 07.05.2021 Tarihli Değerleme Raporunda tespit edilen toplam 117.214.650 TL değerine kadar hisse alış bedeli olarak dikkate alınarak-Farsan İnşaat Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne ait bulunan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. şirketinin 127.000 adet, 127.000 TL nominal değerli % 6,35 hissesinin 49.809.400.TL. bedelle satın alınmasına, (Satın alım işlemi neticesinde Arsan Tekstil San. Tic. A.Ş.'nin Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.'deki hisse oranının %27,50 oranına ulaşacağı bilgisinin verilmesine.)-Farsan İnşaat Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. mülkiyetinde bulunan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. şirketinin 63.500 adet, 1.587.500 TL nominal değerli % 6,35 hissesinin 67.405.250.TL. bedelle satın alınmasına, (Satın alım işlemi neticesinde Arsan Tekstil San. Tic. AŞ.'nin Akedaş Elektrik Dağıtım AŞ.'deki hisse oranının %27,50 oranına ulaşacağı bilgisinin verilmesine.)-Ödemelerin, şirketimiz tarafından finansal durum göz önüne alınarak 30.09.2021 Tarihine kadar taksitler halinde Farsan İnşaat Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne yapılmasına,-Söz konusu sözleşmenin imzalanmasını müteakip KAP'ta ve şirket kurumsal internet sitesinde kamuoyuna bilgi verilmesi ve diğer tüm bilgi verme, izin alma ve duyuru işlemlerinin tamamlanmasına karar verilmiştir.DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Deloitte) tarafından hazırlanan Değerleme Raporu özeti ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942253BIST