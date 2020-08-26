***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 02.07.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.08.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)ARSAN, TRAARSAN91B1 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)ARSAN, TRAARSAN91B1 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'muzun aldığı karar gereğinceŞirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu'muzun aldığı karar gereğince, şirketimiz 2019 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan Konsolide Finansal Tablolarımıza göre 63.065.913,00 TL dönem karı ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan Yasal kayıtlardaki Finansal Tablolarımıza göre de 8.032.615,65 TL dönem karı elde etmiştir. Genel Kurul'ca onaylanan Kar Dağıtım politikamız, kredi faizlerindeki yükselme sebebiyle kredi kullanımın yüksek maliyeti, Yeni tip koronavirüsün (COVID-19) toplum sağlığına ve ekonomik hayata ciddi tehdit oluşturması, salgının ülkemizde de ekonomik faaliyetlerin olumsuz etkilenmesine sebep olması, ekonomik faaliyetlerin yavaşlaması, gümrük kapılarının kapatılması nedeniyle ihracat ve ithalatın etkilenmesi, hem arz hem de talep tarafında ortaya çıkan belirsizlikler sebebiyle salgının toplum sağlığına, ekonomiye etkilerinin kontrol altında tutulması için gerekli tedbirlerin ivedilikle uygulamaya konulması ve bu doğrultuda ihtiyatlılık politikası gereği olarak, şirketin mevcut öz kaynak yapısının korunmasının temin edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca döviz kurlarındaki aşırı hareketlilik sebebiyle tedbirli olunması gereği, kredi faizlerindeki yükselme sebebiyle kredi kullanımın yüksek maliyeti, ülkemizdeki ekonomik dalgalanmanın halen devam etmesi sebebiyle tasarruf ve likiditenin artırılması gereği, Suriye'deki iç savaş ve yabancı ülkelerin düşmane tavırları sebebiyle oluşturulmaya çalışılan ekonomik baskıya karşı güçlü şirket yapısının sağlanması, uzun vadeli şirket stratejimiz, piyasa beklentileri, yatırım ve finansman politikaları ve öz kaynak yapımızın güçlendirilmesi hususu dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçeler ve yasal fonlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına,Kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin hususun 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında,ortakların bilgisine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına,Oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 ARSAN 2019 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 84.690.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 5.450.922,13Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 63.065.913 8.032.615,654. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı 63.065.913 8.032.615,656. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 401.630,78 401.630,788. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 62.664.282,22 7.630.984,87Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 62.664.282,22 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 950.000 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 63.614.282,22 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 62.664.282,22 7.630.984,8720. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871338BIST