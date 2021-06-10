Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.06.2021 14:36



***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin SPK Onayı hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 24.05.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.06.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri 24.05.2021 tarihli toplantısında
1-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde 150.000.000.-TL (Yüzellimilyon TL) olan Kayıtlı Sermaye Tavanının 250.000.000.-TL (İkiyüzellimilyon TL) artırılarak 400.000.000.-TL'sına (Dörtyüzmilyon TL) yükseltilmesine,
2. Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanın geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine,
3- Şirket Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin ekteki şekliyle tadiline,
4- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli yasal izinler alındıktan sonra Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Alınan karar doğrultusunda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna 24.05.2021 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.
Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süre uzatımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.06.2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen 04.06.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-6870 sayılı yazısı ile ekteki şekilde onaylanmıştır.
Esas sözleşme değişikliğine ilişkin olarak T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinin alınmasını takiben söz konusu esas sözleşme tadil metni yapılacak ilk olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Arsan Esas Sözleşme Tadil Metni SPK Onaylı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941714


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:591.461
Değişim :  0,82% |  11,89
Açılış :  1.453  
Önceki Kapanış :  1.449  
En Yüksek
1.461 En Düşük
1.450
BIST En Aktif Hisseler15:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMKEL 2,09 5.768.373 % 10,00  
GSDDE 6,71 3.862.417 % 10,00  
INTEM 44,94 13.597.190 % 9,99  
MZHLD 48,10 4.517.012 % 9,97  
FENER 36,52 383.718.602 % 9,93  
daha fazla
15:59 Alış Satış %  
Dolar 8,4904 8,4925 % -1,13  
Euro 10,3498 10,3556 % -1,06  
Sterlin 11,9681 12,0281 % -0,99  
Frank 9,4310 9,4878 % -1,25  
Riyal 2,2558 2,2671 % -1,22  
daha fazla
15:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.892 1.892 3,17  
Altın Gr. 514 514 -7,89  
Cumhuriyet 3.401 3.453 -54,00  
Tam 3.380 3.467 -57,54  
Yarım 1.634 1.677 -27,84  
Çeyrek 819 839 -13,92  
Gümüş.Ons 27,90 27,93 0,15  
Gümüş Gr. 7,57 7,58 -0,09  
B. Petrol 72,59 72,59 0,37  
Seans Raporu 15:59
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru