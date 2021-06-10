***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin SPK Onayı hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 24.05.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.06.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri 24.05.2021 tarihli toplantısında1-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde 150.000.000.-TL (Yüzellimilyon TL) olan Kayıtlı Sermaye Tavanının 250.000.000.-TL (İkiyüzellimilyon TL) artırılarak 400.000.000.-TL'sına (Dörtyüzmilyon TL) yükseltilmesine,2. Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanın geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine,3- Şirket Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin ekteki şekliyle tadiline,4- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli yasal izinler alındıktan sonra Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Alınan karar doğrultusunda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna 24.05.2021 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süre uzatımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.06.2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen 04.06.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-6870 sayılı yazısı ile ekteki şekilde onaylanmıştır.Esas sözleşme değişikliğine ilişkin olarak T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinin alınmasını takiben söz konusu esas sözleşme tadil metni yapılacak ilk olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Arsan Esas Sözleşme Tadil Metni SPK Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941714BIST