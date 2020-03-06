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***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

06.03.2020 18:17
GÜNCEL HABERLER



***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Şirketimizce, genel kurul toplantısı hariç yatırımcılara yönelik konferans veya toplantı düzenlenmemiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
Özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762012
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmamıştır. Şirket duyuruları yalnız Türkçe olarak yayınlanmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Bu kapsamda alınmış herhangi bir Yönetim Kurulu kararı veya yapılmış herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Kurumsal Yönetim Tebliği ( II-17.1) madde 9 kapsamında, işlem gerçekleşmemiştir.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750852
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Şirketimiz için bağış ve yardımlara ilişkin politikası bulunmamakla birlikte kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Yoktur.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Menfaat sahiplerinin genel kurula katılımı hakkında, Esas Sözleşmemizde bir düzenleme bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Menfaat sahiplerinin Genel Kurula katılması hakkında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Yoktur.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 41,02
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmemiştir.
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Şirketimiz İnternet sitesinin Kurumsal Bilgiler/ Kâr Dağıtım Politikası, bölümünde yer almaktadır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Kâr payı dağıtılmamasına karar verilmesi durumu, Şirket Kâr Dağıtım Politikasında düzenlenmiştir. www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762015
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
www.kap.org.tr/tr/Bildirim/768154
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
13/06/2019 0 % 75,38 % 11,49 % 63,89 www.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler/Genel Kurul Tutanakları www.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler/Genel Kurul Tutanakları - 15 www.kap.org.tr/tr/Bildirim/768154


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İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
www.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler/Faaliyet Raporu/ Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
www.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler/Faaliyet Raporu/ Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
www.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler/Faaliyet Raporu/ Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır. Aday gösterme ve ücret komitesi ile ilgili faaliyetler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
www.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler/ Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışma esasları.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
www.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler/Faaliyet Raporu / Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır. Aday gösterme ve ücret komitesi ile ilgili faaliyetler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Operasyonel ve finansal performans konularına ait belirlenmiş bir hedef bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Şirketin Kurumsal internet sitesi www.arsantextile.com./Kurumsal Bilgiler/Faaliyet Raporu/Mali Haklar bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Şirketin Kurumsal internet sitesi www.arsantextile.com./Kurumsal Bilgiler/Faaliyet Raporu/Mali Haklar bölümünde yer almaktadır.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Yoktur. % 100 % 100 5 5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Yoktur. % 75 % 50 4 4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Yoktur. % 67 % 67 6 6


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yoktur.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Genel Kurul toplantısı sonrası, görev dağılımı gündemiyle yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Alişan ARIKAN Yönetim Kurulu Başkanlığına, Burak ARIKAN Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine,Mehtap İLKMEN, Şefika Şebnem AYATA KAPLAN ve Tolunay TOYBUKOĞLU Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişlerdir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Bağımsız bir iç kontrol birimi oluşturulmamıştır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Kurumsal Yönetim/Risk Yönetimi ve İç kontrol mekanizması
Yönetim kurulu başkanının adı
Alişan ARIKAN
İcra başkanı / genel müdürün adı
Burak ARIKAN
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ayrı kişilerden oluşmaktadır.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yoktur.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Bu kapsamda belirlenmiş politika bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
2 kişi / % 40
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Alişan Arıkan İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 24/04/1992 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No)



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Sterlin 7,9157 7,9554 % 0,18  
Frank 6,4903 6,5294 % 0,84  
Riyal 1,6178 1,6259 % -0,40  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.663 1.663 -10,26  
Altın Gr. 330 330 0,97  
Cumhuriyet 2.181 2.214 28,00  
Tam 2.171 2.225 27,52  
Yarım 1.049 1.076 13,31  
Çeyrek 526 538 6,66  
Gümüş.Ons 17,13 17,16 -0,31  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,04  
B. Petrol 46,49 46,49 -3,50  
Seans Raporu
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