***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
12.03.2020 08:54
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 11.03.2020 tarihli ve BİAŞ-2-1544 sayılı yazısına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin Olağandışı Fiyat ve Miktar
Hareketleri maddesi kapsamında,
şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketlerine ilişkin olarak şirketimizin kamuya
açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827262
BIST
18:05100.966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
0
En Düşük
0
18:056,2302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0199
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2379
En Düşük
6,2064
18:057,0404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0387
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0488
En Düşük
6,9909
18:05327,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,15
|Açılış
|: 327,81
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,74
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|AGYO
|1,35
|2.343.653
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,52
|26.985.910
|% 0,00
|
|EREGL
|8,46
|216.250.255
|% 0,00
|
|GOLTS
|12,00
|3.666.880
|% 0,00
|
|KARSN
|1,54
|165.978.899
|% 0,00
|
|AGYO
|1,35
|2.343.653
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,52
|26.985.910
|% 0,00
|
|EREGL
|8,46
|216.250.255
|% 0,00
|
|GOLTS
|12,00
|3.666.880
|% 0,00
|
|KARSN
|1,54
|165.978.899
|% 0,00
|
|ASELS
|26,16
|1.153.013.832
|% 0,00
|
|THYAO
|9,61
|968.039.020
|% 0,00
|
|GARAN
|9,58
|566.682.027
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,30
|352.097.197
|% 0,00
|
|ODAS
|1,61
|302.102.271
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,12
|224.133.412
|% 0,00
|
|ODAS
|1,61
|302.102.271
|% 0,00
|
|CEMAS
|0,92
|164.195.189
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,24
|174.558.626
|% 0,00
|
|ADESE
|1,32
|167.156.712
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9547
|7,9946
|% 0,19
|
|Frank
|6,6380
|6,6780
|% 0,66
|
|Riyal
|1,6546
|1,6629
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.637
|1,35
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,17
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,59
|16,63
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,29
|34,29
|-1,50
|