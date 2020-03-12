***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 11.03.2020 tarihli ve BİAŞ-2-1544 sayılı yazısına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin Olağandışı Fiyat ve MiktarHareketleri maddesi kapsamında,şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketlerine ilişkin olarak şirketimizin kamuyaaçıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827262BIST