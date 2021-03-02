***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin iştiraki olan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin tescili yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan karar gereğince kar dağıtımı yapılmasına karar verilmiştir. Şirketimize ödenecek kar payı tutarı 21.150.000,00 TL'dir.Şirketimizin iştiraki olan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin de yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan karar gereğince kar dağıtımı yapılmasına karar verilmiştir. Şirketimize ödenecek kar payı tutarı 10.878.347,20 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914471BIST