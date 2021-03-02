***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2021 14:18
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin iştiraki olan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin tescili yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan karar gereğince kar dağıtımı yapılmasına karar verilmiştir. Şirketimize ödenecek kar payı tutarı 21.150.000,00 TL'dir.
Şirketimizin iştiraki olan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin de yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan karar gereğince kar dağıtımı yapılmasına karar verilmiştir. Şirketimize ödenecek kar payı tutarı 10.878.347,20 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914471
BIST
15:381.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,49
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
15:387,3236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0276
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3631
En Düşük
7,2702
15:388,8163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0259
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8411
En Düşük
8,7606
15:38407,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 3,71
|Açılış
|: 407,93
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
408,25
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler15:38
|AYEN
|8,91
|77.774.629
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|67.254.946
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|5.113.607
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|3.562.697
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|2.417.987
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|239.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|2.441.218
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|1.733.824
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.214.899
|% -9,99
|
|THYAO
|14,78
|4.156.775.231
|% 7,10
|
|SISE
|7,72
|1.575.469.249
|% 1,71
|
|KOZAL
|132,40
|1.437.251.670
|% -2,86
|
|PETKM
|5,58
|1.214.110.918
|% 3,72
|
|KRDMD
|6,85
|1.123.434.605
|% -0,72
|
|EKGYO
|2,35
|800.879.401
|% 0,00
|
|THYAO
|14,78
|4.156.775.231
|% 7,10
|
|PETKM
|5,58
|1.214.110.918
|% 3,72
|
|SISE
|7,72
|1.575.469.249
|% 1,71
|
|SKBNK
|1,39
|279.726.367
|% -0,71
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3196
|7,3236
|% 0,38
|
|Euro
|8,8131
|8,8163
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,1697
|10,2207
|% 0,47
|
|Frank
|7,9518
|7,9997
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9481
|1,9579
|% 0,47
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|6,88
|
|Altın Gr.
|407
|407
|2,94
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|13,00
|
|Tam
|2.698
|2.767
|12,04
|
|Yarım
|1.304
|1.338
|5,82
|
|Çeyrek
|654
|669
|2,92
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,34
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,74
|63,74
|0,05
|