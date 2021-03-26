***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Başvurusu.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Mevcut Sermaye (TL) 84.690.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 153.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviARSAN, TRAARSAN91B1 84.690.000 68.310.000,000 80,65887 ARSAN, TRAARSAN91B1 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 84.690.000 68.310.000,000 80,65887İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 10.442.116İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 5.300.158,65Geçmiş Yıl Karları (TL) 52.567.725,35Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 26.03.2021Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz, şirketimize ait tavanı 150.000.000.-TL olan Kayıtlı Sermayesinin, 84.690.000.-TL olan çıkarılmış kısmını 10.442.116.-TL. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 5.300.158,65 TL. Gayrimenkul Satış Karlarından ve 52.567.725,35 TL. Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmak üzere toplam 68.310.000.-TL artırılarak 153.000.000.-TL'sına çıkarılmasına karar vermiştir. Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)'nin 6. maddesinin 6. bendi gereğince Kayıtlı Sermaye tavanı da 153.000.000.-TL olmuştur.Bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında, Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde dağıtılmasına, artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebi ile T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilerek gerekli izinlerin alınmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Bedelsiz sermaye artışına ilişkin olarak Esas Sözleşmenin Sermaye Başlıklı 6. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na 26.03.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920799BIST