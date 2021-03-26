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***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.03.2021 11:08



***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Başvurusu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 84.690.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 153.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
ARSAN, TRAARSAN91B1 84.690.000 68.310.000,000 80,65887 ARSAN, TRAARSAN91B1 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 84.690.000 68.310.000,000 80,65887

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 10.442.116
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 5.300.158,65
Geçmiş Yıl Karları (TL) 52.567.725,35


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 26.03.2021

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, şirketimize ait tavanı 150.000.000.-TL olan Kayıtlı Sermayesinin, 84.690.000.-TL olan çıkarılmış kısmını 10.442.116.-TL. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 5.300.158,65 TL. Gayrimenkul Satış Karlarından ve 52.567.725,35 TL. Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmak üzere toplam 68.310.000.-TL artırılarak 153.000.000.-TL'sına çıkarılmasına karar vermiştir. Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)'nin 6. maddesinin 6. bendi gereğince Kayıtlı Sermaye tavanı da 153.000.000.-TL olmuştur.
Bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında, Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde dağıtılmasına, artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebi ile T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilerek gerekli izinlerin alınmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Bedelsiz sermaye artışına ilişkin olarak Esas Sözleşmenin Sermaye Başlıklı 6. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na 26.03.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920799


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Tam 2.929 3.004 23,97  
Yarım 1.415 1.453 11,60  
Çeyrek 710 727 5,79  
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